Czy w nowym roku szkolnym 2025/2026 lekcje w szkole będą krótsze? Co z powrotem obowiązkowych prac domowych? To pytania do minister edukacji Barbary Nowackiej, które padły w poniedziałek w Porannej rozmowie w RMF FM. "Lekcje 45-minutowe są optymalne" - powiedziała, zapowiadając, co z kolei na pewno się zmieni. Do szkół wchodzi edukacja obywatelska, edukacja zdrowotna oraz nowa podstawa programowa z WF-u. Czy religia będzie na pierwszej lub ostatniej lekcji? Czy nauczyciele mogą liczyć na kolejne podwyżki? Co z pracami domowymi? Czy znów będą obowiązkowe? Na te pytania padły konkretne odpowiedzi.

Co czeka uczniów w nowym roku szkolnym 2025/26? / Wojciech Olkusnik/East News / East News Minister Barbara Nowacka rozwiała w RMF FM wątpliwości: lekcje pozostają 45-minutowe.

Decyzja o powrocie obowiązkowych prac domowych zapadnie w połowie sierpnia - po ewaluacji i analizie wyników egzaminu ósmoklasisty.

Od września w szkołach pojawią się nowe przedmioty: edukacja obywatelska, zdrowotna (na razie nieobowiązkowa) oraz nowa podstawa programowa z wychowania fizycznego.

Religia będzie realizowana na pierwszej lub ostatniej lekcji.

Planowana podwyżka dla nauczycieli w 2026 roku to 3 proc.

Szokujący challenge w szkole pod Wrocławiem. Rodzice oburzeni reakcją dyrekcji Koniec marzeń o krótszych lekcjach, a decyzja o pracach domowych już w sierpniu Wakacje wystartowały. Licząc od dziś, 30 czerwca, do ich końca zostały 62 dni. Nowy rok szkolny 2025/2026 rozpocznie się w poniedziałek, 1 września, a uczniów czeka całkiem sporo zmian. Jakiś czas temu słychać było o propozycji skrócenia lekcji. Odniosła się do tego stanowczo w poniedziałek minister edukacji Barbara Nowacka w Porannej rozmowie w RMF FM. Nie będzie krótszych lekcji, szkoła jest do nauki. Lekcje 45-minutowe są optymalne. Nie będą krótsze - powiedziała minister. Poinformowała także, że w połowie sierpnia zapadnie decyzja o ewentualnym powrocie obowiązkowych prac domowych do szkół. Będzie ewaluacja. Robimy dwie rzeczy. Poszły przez Instytut Badań Edukacyjnych pytania do nauczycieli w szkołach podstawowych. Druga sprawa to wyniki egzaminu ósmoklasisty. One są bardzo istotne, ponieważ pokażą, czy widać ten efekt roku bez prac domowych w egzaminach, czy nie. Zakładam, że najpóźniej w połowie sierpnia będą już wyniki (ewaluacji - przyp. red.), tak, by móc - jeżeli będzie wymagało korekty, zacząć wprowadzać zmiany - wyjaśniła Barbara Nowacka. Pewne zmiany w nowym roku szkolnym 2025/2026 Minister edukacji przypomniała w RMF FM, że w nowym roku szkolnym lekcje religii we wszystkich szkołach będą na pierwszej lub ostatniej lekcji. Od 1 września do szkół wchodzi natomiast: edukacja obywatelska,

edukacja zdrowotna,

nowa podstawa programowa z wychowania fizycznego. Edukacja zdrowotna jednak na razie nie będzie obowiązkowa. Nigdy nie było tak zapowiadane. Rok próby i zobaczymy. To jest sensowne podejście. Dziś na pewno wiemy z danych jedno: jest wielkie zainteresowanie wśród nauczycieli zapisywaniem się na oferowane przez nas studia, które robiliśmy we współpracy z uczelniami medycznymi. Tam było po kilka osób chętnych na jedno miejsce. Widać też - jak popatrzymy na nasze społeczeństwo - jest bardzo duże zapotrzebowanie na wiedzę dotyczącą zdrowia. To kwestia zdrowia psychicznego, diety, ruchu, profilaktyki - powiedziała minister edukacji. Prowadzący Poranną rozmowę w RMF FM Tomasz Terlikowski zapytał też swojego gościa o to, czy nauczyciele mogą spodziewać się podwyżek. Podwyżka planowana dla nauczycieli na 2026 r. to 3 proc. Chcemy, by nauczyciele widzieli, że ich pensje nie były powiązane z sympatiami tego czy innego ministra (...). Nigdy nie było takich nakładów jak teraz na szkolnictwo w Polsce - powiedziała Barbara Nowacka. Kalendarz roku szkolnego 2025/2026 / Mateusz Krymski / PAP