"Fakty mówią, że to były rosyjskie drony, które nie błądziły po Polsce, tylko tutaj zmierzały. One były nieuzbrojone, jest to pewien rodzaj demonstracji ze strony Rosji, to celowa demonstracja, a nie przez pomyłkę" - powiedziała w Porannej rozmowie w RMF FM Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz pytana o ostatnie słowa Donalda Trumpa. Przypomnijmy, amerykański prezydent o ataku rosyjskich dronów na Polskę powiedział, że to mógł być błąd. Minister funduszy i polityki regionalnej, ale wcześniej ambasador Polski w Rosji dodała, że "ważne jest to, co zobaczyliśmy po rosyjskiej prowokacji, a zobaczyliśmy solidarność państw natowskich i unijnych".

"To mógł być błąd. Ale niezależnie od tego, nie jestem zadowolony z czegokolwiek związanego z tą sytuacją. Ale mam nadzieję, że to się zakończy" - tak Donald Trump skomentował atak rosyjskich dronów na Polskę, do którego doszło w nocy z wtorku na środę.

Fakty mówią, że to są rosyjskie drony, które nie błądziły po Polsce, tylko tutaj zmierzały. Przez pomyłkę prawie 20 dronów nie wchodzi na obce terytorium. One były nieuzbrojone, jest to pewien rodzaj demonstracji ze strony Rosji, to celowa demonstracja, a nie przez pomyłkę - powiedziała w Porannej rozmowie w RMF FM Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz pytana o ostatnie słowa Donalda Trumpa.

Według minister takie działania mają na celu testowanie reakcji Zachodu oraz sprawdzenie, jak daleko Rosja może się posunąć.

Minister funduszy i polityki regionalnej, ale wcześniej ambasador Polski w Rosji dodała, że "ważne jest to, co zobaczyliśmy po ataku rosyjskich dronów, a zobaczyliśmy solidarność państw natowskich i unijnych".

Niepokój budzą także sygnały płynące z Waszyngtonu. Wiceprezydent USA J.D Vance powiedział, że czas na pomyślenie o tym, żeby skończyć z izolacją Rosji, "wszystko to się dzieje właśnie tuż po tym, jak Putin to usłyszał” – zauważa minister.

Jej zdaniem, takie wypowiedzi mogą być odbierane przez Kreml jako przyzwolenie na dalsze prowokacje.

Putin słyszy po raz kolejny to, co słyszy. Niektórzy w Polsce zamykają na to oczy. To oczywiście nie zmienia faktu, że powinniśmy robić wszystko, co możliwe, żeby stawiać na sojusz amerykański, ale nie zamykać oczu na to, co prezydent Stanów Zjednoczonych robi – podkreśla Pełczyńśka-Nałęcz i przypomina, że niedawno Trump przyjął zbrodniarza wojennego na czerwonym dywanie.

Sam fakt przyjęcia do Stanów zbrodniarza Putina, to objawy słabości - dodaje.

Polska w oczach Kremla

Minister Pełczyńska-Nałęcz, jako była ambasador w Moskwie, wskazała też, jak Polska postrzegana jest przez rosyjskie władze.

Polska jest... Wyrażę się tak, jak oni to widzą – popychadłem amerykańskim. Rosja nie jest w stanie uwierzyć, że kraj średni ma własną jakąś suwerenność. Uważają, że mamy być strefą buforową pomiędzy nimi a Europą, Amerykanami. Dążą do tego, żeby rozwalić Unię Europejską, bo jedność europejska im szkodzi. Lepiej mieć do czynienia z kilkudziesięcioma odrębnymi państwami niż państwami, które grają razem. Dążą do tego, żeby rozwalić NATO i podważyć artykuł piąty, pokazać, że on nie działa i to jest ich polityka – tłumaczy.

Broń jądrowa dla Ukrainy

W trakcie Porannej rozmowy w RMF FM padło też pytanie od słuchacza, czy Ukraina powinna mieć broń jądrową.

Minister Wołyńska-Nałęcz odpowiedziała: Ukraina mogła mieć broń jądrową, myślę, że niejedną, wiele osób teraz w Ukrainie bardzo żałuje, że zaufało porozumieniu zachodnio-rosyjskiemu. Na mocy tego porozumienia Ukraina oddała tę broń. Zagwarantowano jej bezpieczeństwo. Dzisiaj Ukraina nie ma sposobu odzyskania broni jądrowej, bo właśnie się jej pozbyła, więc gdyby mogła cofnąć czas, to na pewno by się jej nie pozbyła.

Kontrowersje wokół deweloperów

Minister funduszy i polityki regionalnej odniosła się także do kwesti nowych przepisów dotyczących cen mieszkań.

Minister zapowiedziała działania wobec deweloperów, którzy próbują obchodzić prawo.

Przypomnijmy, od czwartku 11 września wszyscy deweloperzy mają obowiązek publikowania cen ofertowych mieszkań i domów, a także wszystkich dodatkowych kosztów związanych z zakupem nieruchomości. Nowe przepisy mają zwiększyć przejrzystość rynku i ułatwić klientom podejmowanie świadomych decyzji.

Jeżeli deweleperzy podają na swojej stronie, że chcą sprzedać mieszkanie za złotówkę, to ja bardzo proszę o link do tego dewelopera i natychmiast zgłaszam taką praktykę. Osobiście napiszę dzisiaj pismo do UOKiK w tej sprawie. Jeżeli jest deweloper, który chce sprzedawać mieszkanie za złotówkę, to na pewno podaje nieprawdziwe informacje - mówi minister.







