Eksperci wybrali najpiękniejsze historyczne centra miast na świecie. Wśród zwycięzców są starówki z Polski, Włoch i Niemiec. Sprawdź, które miasta znalazły się na podium i dlaczego warto je odwiedzić.

Ranking najpiękniejszych starówek

Najnowszy ranking przygotowany przez ekspertów podróżniczych z niemieckiej platformy „Tourlane” obejmuje 65 historycznych centrów miast z pięciu regionów świata. 

Pod uwagę brano wiek miasta, koszt wycieczki z przewodnikiem, popularność na Instagramie oraz - przede wszystkim - przyjazność dla pieszych. Ten ostatni czynnik stanowił aż połowę ogólnej oceny.

Kraków – lider zestawienia

Pierwsze miejsce w rankingu najpiękniejszych starówek Europy zajął Kraków. Eksperci podkreślają wyjątkową koncentrację atrakcji na niewielkiej przestrzeni oraz doskonałe warunki do zwiedzania pieszo. „Niewiele miejsc łączy w sobie tak wiele atrakcji na tak małej przestrzeni jak Kraków. Dlatego stare miasto idealnie nadaje się do zwiedzania pieszo” – czytamy w uzasadnieniu. 

Wycieczka z przewodnikiem kosztuje średnio 12 euro. Na Instagramie można znaleźć aż osiem milionów zdjęć krakowskiego Starego Miasta. Od 1978 roku znajduje się ono na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Neapol i Ratyzbona na podium

Drugie miejsce zajęło Stare Miasto w Neapolu, które zachwyca wyjątkową atmosferą, światowej klasy zabytkami i słynną kuchnią. 

„Ktokolwiek przejdzie wąską ulicą Spaccanapoli, znajdzie się już w sercu miasta. Wyjątkowy krajobraz uliczny rozciąga się pomiędzy wspaniałymi kościołami, światowej klasy pizzeriami i starymi warsztatami rzemieślniczymi” - wskazują eksperci. Neapol może pochwalić się aż jedenastoma milionami zdjęć na Instagramie.

Na trzecim miejscu uplasowała się Ratyzbona w Niemczech, uznana za najlepiej zachowane średniowieczne miasto w kraju. „Przez Kamienny Most ścieżka prowadzi prosto do serca starego miasta, gdzie wąskie uliczki, średniowieczne place i romańskie budowle przeplatają się ze sobą” – podkreślono w rankingu. 

Ratyzbona, której początki sięgają 179 r. n.e., od 2006 roku znajduje się na liście UNESCO.

Lista: 25 najpiękniejszych starówek w Europie

  • Kraków, Polska
  • Neapol, Włochy
  • Ratyzbona, Niemcy
  • Ryga, Łotwa
  • San Marino, San Marino
  • Awinion, Francja
  • Wilno, Litwa 
  • Warszawa, Polska
  • Salzburg, Austria
  • Graz, Austria
  • Kordoba, Hiszpania
  • Porto, Portugalia
  • Rzym, Włochy
  • Florencja, Włochy
  • Stralsund, Niemcy
  • Stambuł, Turcja
  • Tallin, Estonia
  • Praga, Republika Czeska
  • Brugia, Belgia
  • Edynburg, Wielka Brytania
  • Dubrownik, Chorwacja
  • Lizbona, Portugalia
  • Wiedeń, Austria
  • Bergen, Norwegia
  • Berno, Szwajcaria

Reszta świata

Jeśli chodzi o najpiękniejsze starówki miast z innych kontynentów to lista przedstawia się również imponująco.

Afryka Północna i Bliski Wschód - Susa, Tunezja; Fez, Maroko; Marrakesz, Maroko

Azja - Hoi An, Wietnam; Bhaktapur, Nepal; Kioto, Japonia

USA - St. Augustine, Floryda; Charleston, Karolina Południowa; Nowy Orlean, Luizjana

Ameryka Łacińska - Cartagena, Kolumbia; Oaxaca, Meksyk; Salvador da Bahia, Brazylia