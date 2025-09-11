Eksperci wybrali najpiękniejsze historyczne centra miast na świecie. Wśród zwycięzców są starówki z Polski, Włoch i Niemiec. Sprawdź, które miasta znalazły się na podium i dlaczego warto je odwiedzić.

Kraków ma najpiękniejszą starówkę w Europie / Shutterstock

Ranking najpiękniejszych starówek

Najnowszy ranking przygotowany przez ekspertów podróżniczych z niemieckiej platformy „Tourlane” obejmuje 65 historycznych centrów miast z pięciu regionów świata.

Pod uwagę brano wiek miasta, koszt wycieczki z przewodnikiem, popularność na Instagramie oraz - przede wszystkim - przyjazność dla pieszych. Ten ostatni czynnik stanowił aż połowę ogólnej oceny.

Kraków – lider zestawienia

Pierwsze miejsce w rankingu najpiękniejszych starówek Europy zajął Kraków. Eksperci podkreślają wyjątkową koncentrację atrakcji na niewielkiej przestrzeni oraz doskonałe warunki do zwiedzania pieszo. „Niewiele miejsc łączy w sobie tak wiele atrakcji na tak małej przestrzeni jak Kraków. Dlatego stare miasto idealnie nadaje się do zwiedzania pieszo” – czytamy w uzasadnieniu.

Wycieczka z przewodnikiem kosztuje średnio 12 euro. Na Instagramie można znaleźć aż osiem milionów zdjęć krakowskiego Starego Miasta. Od 1978 roku znajduje się ono na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Neapol i Ratyzbona na podium

Drugie miejsce zajęło Stare Miasto w Neapolu, które zachwyca wyjątkową atmosferą, światowej klasy zabytkami i słynną kuchnią.

„Ktokolwiek przejdzie wąską ulicą Spaccanapoli, znajdzie się już w sercu miasta. Wyjątkowy krajobraz uliczny rozciąga się pomiędzy wspaniałymi kościołami, światowej klasy pizzeriami i starymi warsztatami rzemieślniczymi” - wskazują eksperci. Neapol może pochwalić się aż jedenastoma milionami zdjęć na Instagramie.

Na trzecim miejscu uplasowała się Ratyzbona w Niemczech, uznana za najlepiej zachowane średniowieczne miasto w kraju. „Przez Kamienny Most ścieżka prowadzi prosto do serca starego miasta, gdzie wąskie uliczki, średniowieczne place i romańskie budowle przeplatają się ze sobą” – podkreślono w rankingu.

Ratyzbona, której początki sięgają 179 r. n.e., od 2006 roku znajduje się na liście UNESCO.

Lista: 25 najpiękniejszych starówek w Europie

Kraków, Polska

Neapol, Włochy

Ratyzbona, Niemcy

Ryga, Łotwa

San Marino, San Marino

Awinion, Francja

Wilno, Litwa

Warszawa, Polska

Salzburg, Austria

Graz, Austria

Kordoba, Hiszpania

Porto, Portugalia

Rzym, Włochy

Florencja, Włochy

Stralsund, Niemcy

Stambuł, Turcja

Tallin, Estonia

Praga, Republika Czeska

Brugia, Belgia

Edynburg, Wielka Brytania

Dubrownik, Chorwacja

Lizbona, Portugalia

Wiedeń, Austria

Bergen, Norwegia

Berno, Szwajcaria

Reszta świata

Jeśli chodzi o najpiękniejsze starówki miast z innych kontynentów to lista przedstawia się również imponująco.

Afryka Północna i Bliski Wschód - Susa, Tunezja; Fez, Maroko; Marrakesz, Maroko

Azja - Hoi An, Wietnam; Bhaktapur, Nepal; Kioto, Japonia

USA - St. Augustine, Floryda; Charleston, Karolina Południowa; Nowy Orlean, Luizjana

Ameryka Łacińska - Cartagena, Kolumbia; Oaxaca, Meksyk; Salvador da Bahia, Brazylia
























