"To mógł być błąd" - tak prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump skomentował naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Przyznał jednak, że jest niezadowolony z całej sytuacji.

Donald Trump / SAUL LOEB/AFP/East News / East News

Donald Trump, zapytany o ocenę incydentu, nie wykluczył, że naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony mogło być wynikiem pomyłki.

To mógł być błąd. Ale niezależnie od tego, nie jestem zadowolony z całej tej sytuacji - powiedział prezydent Trump, pytany przez dziennikarzy przed odlotem do Nowego Jorku na mecz baseballowy.

Wcześniej Trump tylko raz skomentował sprawę. "O co chodzi z Rosją, która narusza polską przestrzeń powietrzną dronami? Zaczyna się!" - napisał na platformie Truth Social. Wczoraj rozmawiał także telefonicznie z prezydentem Karolem Nawrockim.

Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał wczoraj wieczorem po godzinie dziewiętnastej z panem prezydentem Donaldem Trumpem i usłyszał przede wszystkim zapewnienie wsparcia Stanów Zjednoczonych w budowie bezpieczeństwa, we wspieraniu bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO. To były bardzo poważne dyplomatyczne słowa ze strony z ust pana prezydenta Donalda Trumpa. Potwierdził to sojusznicze wsparcie, potwierdził zatrzymanie żołnierzy amerykańskich w Polsce, utrzymanie tego kontyngentu amerykańskiego w Rzeczpospolitej. Zatem ta rozmowa była bardzo dobra, tak ją oceniamy i bardzo ważna - podkreślił rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz w Porannej rozmowie w RMF FM.

W czwartek Trump nie odpowiedział na pytanie, co zamierza zrobić w odpowiedzi na rosyjski atak i czy zamierza nałożyć na Rosję nowe sankcje. Mimo to, senator Republikanów Lindsey Graham powiedział w czwartek, że rozmawiał z prezydentem i stwierdził, że jest on gotowy do nałożenia nowych sankcji.

Rozmawiałem z nim (Trumpem) o drodze naprzód. Bardzo mu zależy na tym, żeby Chiny zapłaciły za wspieranie Putina. Prowadzi rozmowy z Europą. Ja rozmawiałem dziś rano z (przewodniczącą Komisji Europejskiej) Ursulą (von der Leyen). Próbuję nakłonić Europę, żeby poszła w nasze ślady - powiedział Graham.



W nocy z wtorku na środę w trakcie ataku Rosji na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została 19 razy naruszona przez rosyjskie drony.