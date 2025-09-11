Ukraiński wywiad wojskowy poinformował o kolejnym skutecznym ataku na rosyjską jednostkę Floty Czarnomorskiej. Tym razem celem stał się nowoczesny okręt projektu MPSV07, który został trafiony przez bojowego drona. Operacja miała miejsce w pobliżu Noworosyjska, a jej efektem było wyłączenie okrętu z działań bojowych.

Żołnierz ukraiński z dronem, zdj. ilustracyjne / PAP/Abaca

W poniedziałek, 10 września 2025 roku, ukraińskie siły specjalne przeprowadziły udaną operację na Morzu Czarnym. Według oficjalnego komunikatu HUR, czyli Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy, celem ataku był rosyjski okręt projektu MPSV07 należący do Floty Czarnomorskiej. Jednostka została namierzona i zaatakowana przez bojowego bezzałogowca ukraińskiej produkcji.

Do komunikatu dołączono nagranie wideo, na którym widać moment uderzenia w okręt. Według informacji przekazanych przez HUR, w chwili ataku jednostka prowadziła rozpoznanie radioelektroniczne oraz patrolowała podejścia do miejsc bazowania pozostałości rosyjskiej floty na tym akwenie.

Nowoczesna jednostka w centrum uwagi

Okręt projektu MPSV07, który stał się celem ukraińskiego ataku, wszedł do służby w 2015 roku. Jego wartość szacowana jest na około 60 milionów dolarów. Rosja posiada zaledwie cztery takie jednostki, co czyni je szczególnie cennym elementem floty.

Wyposażenie okrętu obejmuje zaawansowane systemy do nurkowania, zdalnie sterowane aparaty, hydrolokator oraz środki rozpoznania radioelektronicznego. Jednostka może być wykorzystywana do badania dna morskiego, a także do prowadzenia operacji rozpoznawczych na dużą skalę.

Skutki ataku i znaczenie strategiczne

Według komunikatu HUR, precyzyjny atak przeprowadzony przez bojowego drona doprowadził do zniszczenia aparatury rozpoznania radioelektronicznego rosyjskiej jednostki. Okręt został wyłączony z działań bojowych i skierowany na kosztowną naprawę. To kolejny cios wymierzony w rosyjską flotę, która od początku pełnoskalowej wojny z Ukrainą straciła już 28 okrętów.

Ukraińskie operacje wymierzone w rosyjskie jednostki mają na celu osłabienie potencjału militarnego przeciwnika na Morzu Czarnym. Skuteczne ataki na kosztowne i nowoczesne okręty nie tylko ograniczają możliwości operacyjne Rosji, ale także podnoszą morale ukraińskich sił zbrojnych.

Morze Czarne areną walki

Morze Czarne od początku wojny pozostaje jednym z kluczowych obszarów strategicznych. Rosyjska Flota Czarnomorska, mimo poniesionych strat, nadal odgrywa istotną rolę w działaniach wojennych. Ukraińskie ataki na okręty mają na celu nie tylko fizyczne niszczenie sprzętu, ale także zakłócanie rosyjskich operacji rozpoznawczych i logistycznych.

Według Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, od początku konfliktu ukraińskie siły zniszczyły już 28 rosyjskich okrętów. Każdy kolejny udany atak jest dowodem na skuteczność ukraińskich działań i rosnące możliwości w zakresie prowadzenia nowoczesnej wojny z użyciem dronów i zaawansowanych technologii.