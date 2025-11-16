Czy Karol Nawrocki próbuje wysłać prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego na polityczną emeryturę? Czy Zbigniew Ziobro zostałby ministrem sprawiedliwości, gdyby PiS wróciło do władzy? Czy PiS zgłosi swojego kandydata na wicemarszałka Sejmu? M.in. o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM Mariusza Błaszczaka, wiceprezesa PiS. Zapraszamy!

Mariusz Błaszczak, wiceprezes PiS / Jakub Rutka / RMF24

Za nami 100 dni prezydentury Karola Nawrockiego. W jaki sposób politycy PiS oceniają działania głowy państwa? Czy prezydent Karol Nawrocki próbuje wysłać prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego na polityczną emeryturę, by zostać liderem prawicy?

W rozmowie nie zabraknie pytań o problemy Zbigniewa Ziobry. Czy sprawa byłego ministra sprawiedliwości jest obciążeniem dla PiS? Czy Zbigniew Ziobro zostałby ministrem sprawiedliwości, gdyby PiS wróciło do władzy?

Porozmawiamy także o zmianie na fotelu marszałka Sejmu. Czy PiS zgłosi swojego kandydata na wicemarszałka?

