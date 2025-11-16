Białoruś komentuje decyzję Polski o ponownym otwarciu dwóch przejść granicznych dla ruchu osób, pojazdów i towarów. Tamtejsze MSZ poinformowało, że "z zadowoleniem" przyjmuje krok polskich władz.

Prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka / IMAGO/Mikhail Metzel/Imago Stock and People / East News

Ministerstwo spraw zagranicznych Białorusi pozytywnie oceniło decyzję Polski o ponownym otwarciu dwóch przejść granicznych dla ruchu osób, pojazdów i towarów.

Resort dyplomacji Białorusi zaapelował do sąsiadów w Europie o przywrócenie poprzedniego systemu granicznego, mającego sprzyjać współpracy transgranicznej i codziennym potrzebom mieszkańców.

Zgodnie z decyzją ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego, od poniedziałku otwarte zostaną przejścia drogowe Kuźnica Białostocka-Bruzgi oraz Bobrowniki-Bierestowica.

"Będzie to miało pozytywny wpływ na lokalny handel i odzwierciedla konstruktywne podejście Polski, które koncentruje się na potrzebach jej obywateli" - głosi komunikat białoruskiego MSZ, umieszczony w sobotę na anglojęzycznym koncie na platformie X.

W osobnym wpisie, opublikowanym niemal o tej samej porze, co komentarz do decyzji Warszawy, resort dyplomacji Białorusi zaapelował "do europejskich sąsiadów o przywrócenie poprzedniego systemu granicznego z korzyścią dla zwykłych obywateli i współpracy transgranicznej".

Dwa przejścia graniczne znów będą otwarte

Zgodnie z decyzją ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego od poniedziałku ponownie zostaną otwarte drogowe przejścia graniczne z Białorusią: Kuźnica Białostocka-Bruzgi i Bobrowniki-Bierestowica. W piątek w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane stosowne rozporządzenie.

To nie jest w żadnym stopniu element jakichś negocjacji politycznych czy dotyczących ewentualnej wymiany więźniów. Ta decyzja była autonomiczna i była związana ze zrozumiałą zupełnie presją ze strony miejscowych. Mówimy o mieszkańcach Podlasia, szczególnie w pobliżu granicy, którzy ponoszą i tak bardzo duże ciężary z agresywną polityką Białorusi na granicy - mówił w piątek premier Donald Tusk.

Przejścia polsko-białoruskie

Przejście Bobrowniki-Bierestowica zostanie otwarte z ograniczeniem dla ruchu towarowego - wyłącznie dla pojazdów zarejestrowanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej - oraz ruchu osobowego, w tym autokarów. Przejście graniczne Kuźnica Białostocka-Bruzgi zostanie otwarte z ograniczeniem do ruchu osobowego, z wyłączeniem ruchu autobusowego.

Do poniedziałku otwarte dla ruchu osobowego pozostaje wyłącznie przejście graniczne Terespol-Brześć, a dla ciężarowego - Kukuryki-Kozłowicze. Otwarte są również kolejowe przejścia graniczne dla ruchu towarowego: Kuźnica Białostocka-Grodno, Siemianówka-Swisłocz i Terespol-Brześć.

W ciągu dróg krajowych jest w sumie sześć przejść granicznych z Białorusią. Cztery z nich (na DK63 w Sławatyczach, DK66 w Połowcach, DK65 w Bobrownikach i DK19 w Kuźnicy) pozostają zamknięte.