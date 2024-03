Gościem Porannej rozmowy w RMF FM w piątek, w Dniu Kobiet, będzie Joanna Wnuk-Nazarowa, była minister kultury, kompozytorka i dyrygentka. Porozmawiamy o kobietach w życiu kulturalnym i politycznym oraz rolach, które pełnią. Zapytamy o wiarę we własne możliwości, ale i wagę tego, by dzieciom od wczesnych latach wpajać, że wszystko jest w zasięgu ich możliwości.

Joanna Wnuk-Nazarowa / RMF FM

Z Joanną Wnuk-Nazarową porozmawiamy też o sytuacji artystów i wsparciu, jakie dostają od państwa, a także o wydarzeniu sprzed kilku dni w Filharmonii Narodowej w Warszawie, gdy aktywistki wdarły się na scenę w trakcie koncertu , by wykrzyczeć postulaty o ochronie klimatu.

