Jest ukraiński wniosek o ekstradycję rosyjskiego archeologa zatrzymanego w Warszawie przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Kijów chce, by Aleksandr B., pracownik rosyjskiego muzeum Ermitaż, odpowiedział za prowadzenie nielegalnych prac wykopaliskowych na okupowanym przez Rosjan Krymie.

Rosjanina zatrzymało ABW / Darek Delmanowicz / PAP

Wniosek trafił już do warszawskiej Prokuratury Okręgowej.

Śledczy muszą najpierw ocenić wniosek pod względem formalnym. Sprawdzą, czy nadesłana korespondencja jest zgodna z postanowieniami Europejskiej Konwencji o Ekstradycji z 1957 roku.

Jeśli nie będzie zastrzeżeń w tej kwestii, ocenią, czy zachodzą obligatoryjne przesłanki niedopuszczalności wydania zatrzymanego. To między innymi podwójna karalność, postępowanie prowadzone w naszym kraju, czy na przykład azyl.

Rosyjski naukowiec ścigany przez Kijów zatrzymany w Polsce / Ukraińska Prokuratura (ark.gp.gov.ua) / Materiały prasowe

Prokuratura wypracuje swe stanowisko i wraz z ukraińskim wnioskiem przekaże sądowi. Najpewniej będzie tam też wniosek o przedłużenie aresztu tymczasowego, który Aleksandrowi B. upływa 13 stycznia. Ostateczna decyzja w sprawie ekstradycji należy do sądu.