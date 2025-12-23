Nad ranem Rosja rozpoczęła masowy atak powietrzny na Ukrainę. Na całym terytorium Ukrainy ogłoszono alarm. Z tego powodu w polskiej przestrzeni powietrznej rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa - przekazało na platformie X Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

"W związku z atakiem Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, w polskiej przestrzeni powietrznej rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa" - przekazało o poranku na platformie X Dowództwo Operacyjne RSZ.

"Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Poderwane zostały myśliwce, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości" - przekazano.

Dowództwo zapewnia, że działania te mają charakter prewencyjny, a ich celem jest zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochrona, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.

Alarm w całej Ukrainie

Rosjanie nad ranem rozpoczęli duży atak z powietrza na Ukrainę z wykorzystaniem co najmniej 150 dronów typu Shahed-131/136 i pocisków manewrujących. Na całym terytorium Ukrainy został ogłoszony alarm.

Prawdopodobnym celem ataku jest infrastruktura energetyczna w centralnej i zachodniej części Ukrainy.