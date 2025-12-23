Weekendowe rozmowy między Stanami Zjednoczonymi a Rosją ws. zakończenia wojny w Ukrainie nie powinny być uznane za przełomowe. Taka jest ocena rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa. Z kolei prezydent USA Donald Trump stwierdził, że rozmowy z Ukrainą i Rosją postępują.
- Weekendowe rozmowy USA-Rosja ws. zakończenia wojny w Ukrainie nie zostały uznane za przełomowe przez rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa.
- Prezydent USA Donald Trump ocenił, że rozmowy z Ukrainą i Rosją postępują, ale zwrócił uwagę na ogromną nienawiść między Putinem a Zełenskim.
- Trump wyraził nadzieję na zakończenie wojny, podkreślając zmęczenie stron konfliktem.
- Najnowsze informacje, także te dotyczące wojny w Ukrainie, znajdziesz na rmf24.pl.
Według rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa rozmowy między USA a Rosją w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie, które odbyły się w weekend w Miami, nie powinny być uznane za przełomowe.
To proces w toku - powiedział Pieskow, odpowiadając na pytanie, czy rozmowy w Miami można uznać za punkt zwrotny.
Prezydent USA Donald Trump stwierdził z kolei, że rozmowy w sprawie pokoju przebiegają w porządku.
Rozmowy z Ukrainą i Rosją postępują. Między tymi dwoma liderami jest ogromna nienawiść. Między prezydentem Putinem, prezydentem Zełenskim. Ogromna nienawiść. Mam nadzieję, że się nam to uda - powiedział Trump, pytany przez media o przebieg rozmów na temat zakończenia wojny na Ukrainie.
Trump wyraził przekonanie, że strony są zmęczone wojną. Wszyscy są zmęczeni tą wojną. To musi się zakończyć - oznajmił.
W ostatnich dniach na Florydzie odbyła się seria rozmów między delegacją USA i Ukrainy oraz USA i Rosji na temat zakończenia wojny na Ukrainie.
W rozmowach brał udział wysłannik Kremla Kiriłł Dmitrijew. Stronę amerykańską, według mediów, reprezentowali wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner. Dmitrijew ocenił w sobotę rozmowy jako konstruktywne.
Spotkanie w Miami odbyło się krótko po negocjacjach w Berlinie z udziałem Ukrainy oraz Witkoffa i Kushnera, a także po szczycie w stolicy Niemiec, na którym europejscy przywódcy ogłosili, że USA i Europa zobowiązały się do współpracy nad zapewnieniem Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa w razie zakończenia wojny.
W piątek Witkoff rozmawiał w Miami z ukraińską delegacją z sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Rustemem Umierowem.
W czasie rozmów amerykańsko-ukraińskich w Berlinie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że wciąż odmienne są stanowiska obu stron w sprawie podziału terytoriów w przypadku zawarcia pokoju z Rosją. Według źródeł agencji Reutera wysłannicy Trumpa nadal naciskali na oddanie Rosji całego Donbasu.