Pieskow: Proces w toku

Według rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa rozmowy między USA a Rosją w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie, które odbyły się w weekend w Miami, nie powinny być uznane za przełomowe.

To proces w toku - powiedział Pieskow, odpowiadając na pytanie, czy rozmowy w Miami można uznać za punkt zwrotny.

Trump o nienawiści między Putinem a Zełenskim

Prezydent USA Donald Trump stwierdził z kolei, że rozmowy w sprawie pokoju przebiegają w porządku.

Rozmowy z Ukrainą i Rosją postępują. Między tymi dwoma liderami jest ogromna nienawiść. Między prezydentem Putinem, prezydentem Zełenskim. Ogromna nienawiść. Mam nadzieję, że się nam to uda - powiedział Trump, pytany przez media o przebieg rozmów na temat zakończenia wojny na Ukrainie.

Trump wyraził przekonanie, że strony są zmęczone wojną. Wszyscy są zmęczeni tą wojną. To musi się zakończyć - oznajmił.

Seria rozmów na Florydzie

W ostatnich dniach na Florydzie odbyła się seria rozmów między delegacją USA i Ukrainy oraz USA i Rosji na temat zakończenia wojny na Ukrainie.

W rozmowach brał udział wysłannik Kremla Kiriłł Dmitrijew. Stronę amerykańską, według mediów, reprezentowali wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner. Dmitrijew ocenił w sobotę rozmowy jako konstruktywne.

Spotkanie w Miami odbyło się krótko po negocjacjach w Berlinie z udziałem Ukrainy oraz Witkoffa i Kushnera, a także po szczycie w stolicy Niemiec, na którym europejscy przywódcy ogłosili, że USA i Europa zobowiązały się do współpracy nad zapewnieniem Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa w razie zakończenia wojny.

W piątek Witkoff rozmawiał w Miami z ukraińską delegacją z sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Rustemem Umierowem.

W czasie rozmów amerykańsko-ukraińskich w Berlinie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że wciąż odmienne są stanowiska obu stron w sprawie podziału terytoriów w przypadku zawarcia pokoju z Rosją. Według źródeł agencji Reutera wysłannicy Trumpa nadal naciskali na oddanie Rosji całego Donbasu.