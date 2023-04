Od lat w wielkopolskim Chrzypsku Wielkim odbywa się chrzest tulipanów. Podczas specjalnej uroczystości nowo powstała odmiana kwiatów dostaje imię postaci ze świata sportu, polityki lub popkultury. Tulipany to również kwiaty, które od lat kojarzą się z Wielkanocą - mówi hodowca Bogdan Królik z Chrzypska Wielkiego.

Czerwone, różowe, żółte, proste, krótkie, długie, czy takie z postrzępionymi płatkami - na świecie są tysiące odmian tulipanów. Kilkaset z nich hodowanych jest w Chrzypsku Wielkim, gdzie swoją hodowlę prowadzi Bogdan Królik. Każdy kwiat musi być pod szczególną opieką. Zupełnie tak jakbyśmy opiekowali się swoimi dziećmi - mówi ogrodnik.

Tulipany na Wielkanoc

Bukiety tulipanowe w wazonach są świetną ozdobą wielkanocnego stołu - dodaje Bogdan Królik - To jedna z najpopularniejszych okazji, kiedy są one obecne w naszych mieszkaniach. Do pozostałych zaliczyć możemy między innymi Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, Dzień Kobiet czy Dzień Matki. Jednak w okresie wielkanocnym to konkretne odmiany cieszą się największą popularnością.

W Wielkanoc najlepiej sprawdzają się odcienie żółte. Na przykład te odmiany, które są nieco dłuższe od pozostałych. Do nich potrzebne są specjalnie wysokie wazony - tłumaczy Bogdan Królik. Inne kolory, które idealnie sprawdzą się na wielkanocnym stole, to na przykład róże czy inne odcienie żółcieni. Bardzo ciekawe są na przykład te, które składają się z kilku kolorów. Do nich zaliczyć możemy kwiaty, których płatki mają żółte obramowanie i czerwone wypełnienie - mówi.

Ciekawymi odmianami są na przykład też te, które mają postrzępione płatki. Zamiast gładkich, smukłych występują u nich takie frezowania, które sprawiają, że te kwiaty są jeszcze bardziej wyjątkowe - dodaje Bogdan Królik.

Kwiaty par prezydenckich

Do nietypowych odmian tulipanów zaliczyć możemy także te, które noszą imiona znanych polityków, sportowców czy gwiazd popkultury. To kwiaty tworzone przez genetyków, które charakteryzują się specjalnymi walorami estetycznymi. W Chrzypsku Wielkim swoje kwiaty mają już między innymi Jolanta i Aleksander Kwaśniewscy, Maria i Lech Kaczyńscy czy Agata Kornhauser-Duda. Na swój kwiat czeka wciąż prezydent Andrzej Duda.

Każdy z tych kwiatów jest wyjątkowy i różni się od innych, ale wszystkie wzrastają w harmonii i spokoju - wyjaśnia Bogdan Królik. Co ciekawe jak spojrzymy na taki kwiat prezydentowej Kwaśniewskiej, to widzimy, że jego łodyga nie jest zielona, tylko bardziej czerwona, czy wręcz bordowa. Między innymi to czyni go wyjątkowym - dodaje Królik.

Kwiat Agaty Kornhauser-Dudy jest z kolei koloru fioletowego. Taka wręcz ciemna fuksja - opisuje hodowca Bogdan Królik. Przy Marii Kaczyńskiej jest to już coś w odmianie ecru - opisuje.

Papieskie kwiaty

Także Jan Paweł II ma swoją odmianę tulipana. Co ciekawe to właśnie te kwiaty były złożone na grobie podczas uroczystości beatyfikacji Papieża Polaka. 27 pierwszych sztuk było obecnych w Watykanie.

Myślę, że nie trzeba żadnych wzniosłych słów używać przy opisie tego kwiatu - mówi Bogdan Królik o papieskim tulipanie. To jest taki tulipan, który na polu pilnuje mi innych tulipanów. Jest najwyższy, najbardziej dostojny i jak ja to mówię, on na polu pilnuje mi innych tulipanów - kończy hodowca z Wielkopolski.