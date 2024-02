"Kobiety nadal napotykają bariery systemowe i uprzedzenia, które uniemożliwiają im karierę naukową" - przekazał sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. W niedzielę obchodzimy 9. Międzynarodowy Dzień Kobiet w Nauce, który ma nam przypomnieć, że bez równości płci nie będzie możliwe zbudowanie lepszego świata dla kolejnych pokoleń.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

"Równość płci w nauce ma kluczowe znaczenie dla budowania lepszej przyszłości dla wszystkich" - przekazał w czwartkowym oświadczeniu Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres. Według danych Organizacji 33 proc. naukowców na świecie to kobiety.

"Kobiety nadal napotykają bariery systemowe i uprzedzenia, które uniemożliwiają im karierę naukową. Obecnie (...) stanowią zaledwie jedną trzecią globalnej społeczności naukowej, otrzymując mniej funduszy, mniej możliwości publikowania i mniej stanowisk kierowniczych na najlepszych uniwersytetach niż mężczyźni" - powiedział Guterres.

Jak wynika z danych UNESCO liczba kobiet jest jeszcze mniejsza w najnowocześniejszych dziedzinach, takich jak sztuczna inteligencja (AI), gdzie tylko jedna osoba na pięć badaczy jest kobietą.

Sekretarz Generalny wyraził ubolewanie, że w niektórych miejscach kobiety i dziewczęta mają ograniczony dostęp do edukacji lub nie mają go wcale. Określił to jako "akt samookaleczenia dla danych społeczeństw i straszliwe naruszenie praw człowieka".