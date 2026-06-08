Sędzia Tomasz Grochowicz wylosowany został do rozpoznania sprawy o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) dla Zbigniewa Ziobry. Poinformował o tym wydział informacji Sądu Okręgowego w Warszawie.

Sędzia Tomasz Grochowicz / Paweł Supernak / PAP

Sędzia Tomasz Grochowicz został wylosowany do rozpoznania sprawy o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry.

Wcześniej zgodę na areszt wobec Ziobry wydał Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa; wydano też za nim list gończy.

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Sędzia Tomasz Grochowicz został wylosowany po tym, gdy na wniosek Prokuratury Krajowej w ubiegły wtorek została wyłączona ze sprawy sędzia Joanna Grabowska.

Sędzia z akcjami telewizji

W lutym br. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa zgodził się na zastosowanie aresztu wobec byłego ministra sprawiedliwości. Za Ziobrą wydano list gończy, następnie skierowano do sądu wniosek o wydanie ENA. W drugiej połowie lutego do sprawy tego wniosku została wyznaczona sędzia Grabowska.

27 maja PK skierowała do warszawskiego sądu okręgowego wniosek o jej wyłączenie w związku z posiadaniem przez nią 102 akcji TV Republika, w której jako korespondent miał zostać zatrudniony Ziobro przebywający obecnie w USA.

W poniedziałek Aneta Gąsińska z wydziału informacji warszawskiego SO poinformowała PAP, że nowym sędzią referentem w sprawie o wydanie ENA wobec b. szefa MS został sędzia Grochowicz.

Zbigniew Ziobro w USA

Ziobro - który jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości - 10 maja potwierdził, że jest w USA; wcześniej przez kilka miesięcy przebywał na Węgrzech, gdzie za rządów premiera Viktora Orbana otrzymał ochronę międzynarodową.

Po opuszczeniu Węgier, jak 9 maja br. informowała prokuratura, Ziobro wyleciał z Mediolanu do Nowego Jorku. Posłużył się - z punktu widzenia USA - wizą "członka zagranicznych mediów".