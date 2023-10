​Gościem Porannej rozmowy w RMF FM w środę będzie gen. Jarosław Kraszewski, były dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Porozmawiamy z nim odejściach ze służby dwóch czołowych postaci polskiej armii, dotychczasowych: szefa Sztabu Generalnego, gen. Rajmunda Andrzejczaka oraz dowódcy operacyjnego rodzajów sił zbrojnych, gen. Tomasza Piotrowskiego. We wtorek na ich miejsce prezydent Andrzej Duda mianował dwóch generałów związanych z Wojskami Obrony Terytorialnej: gen. Wiesława Kukułę i gen. Macieja Klisza.

Gen. Jarosław Kraszewski / Piotr Szydłowski / RMF FM

Dlaczego generałowie: Andrzejczak i Piotrowski zdecydowali się odejść, w dodatku teraz, w przededniu wyborów parlamentarnych? Czy polskie Siły Zbrojne zostały wciągnięte w kampanię wyborczą? Takie zarzuty formułowali wzajemnie przeciwko sobie politycy PiS i opozycji.

Z gen. Kraszewskim porozmawiamy ponadto, w jakim stanie jest polska obrona powietrzna. Czy jest tak źle, jak sugerował niedawno na antenie RMF FM prezes NIK? Marian Banaś, pytany o wyniki kontroli na temat okoliczności upadku rosyjskiej rakiety pod Bydgoszczą, stwierdził wówczas: "być może lepiej, żeby opinia publiczna nie wiedziała, w jakim stanie jest nasze bezpieczeństwo jeśli chodzi o obronę powietrzną".

