11 wniosków emerytalnych oficerów i podoficerów

11 wniosków emerytalnych złożyli od początku miesiąca oficerowie i podoficerowie zatrudnieni w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych - informują służby prasowe tej instytucji. Jak zapewniają - nie ma mowy o rezygnacji wysokich rangą dowódców. W ten sposób odniosły się do informacji przekazanych przez szefa Koalicji Obywatelskiej Donalda Tuska. Powiedział on, że dotarły do niego informacje o kolejnych 10 rezygnacjach wysokich rangą oficerów.

Jak dowiedział się reporter RMF FM, wojskowi, którzy złożyli rezygnacje, to pułkownik, kilku podpułkowników, dwóch majorów oraz kilku podoficerów. Nie pełnią żadnych funkcji dowódczych. Nie są inspektorami, dowócami baz, skrzydeł, czy brygad. "To wojskowi pełniący w dowództwie funkcje urzędnicze" - usłyszał nasz dziennikarz.

Ci oficerowie i podoficerowie złożyli wnioski o przejście na emeryturę. Zazwyczaj wojskowi robią to do 15 października, by w związku z procedurami, które trwają, w odpowiednim momencie odejść ze służby.

Struktura dowodzenia w polskiej armii

Oto jak wygląda uproszczona struktura dowodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej: