"Wiele decyzji podejmowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej jest niekonsultowanych ze Sztabem Generalnym. Generałowie powiedzieli: mamy dość, odchodzimy" - tak Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego komentował w Popołudniowej rozmowie w RMF FM fakt, że wypowiedzenia stosunku służbowego złożyli Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Rajmund Andrzejczak i Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Tomasz Piotrowski. Jak podkreślał, powołanie nowych osób na te stanowiska nie zamyka sprawy, bo nie wyjaśniono przyczyn odejść. "Żołnierze mają dość bycia scenografią dla ministra Błaszczaka" - ocenił jeden z liderów Trzeciej Drogi. Zaapelował też do prezydenta o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Cały czas sytuacja jest bardzo napięta na Ukrainie. To, co się dzieje na Bliskim Wschodzie i w polskiej armii powoduje, że i komisja obrony narodowej i Rada Bezpieczeństwa Narodowego powinna być zwołana, żeby opinia publiczna dostała odpowiedź - dlaczego najważniejsi generałowie w takim momencie odchodzą - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Władysław Kosiniak-Kamysz. Im więcej będzie chaosu informacyjnego, niedopowiedzeń w tej sprawie, tym gorzej dla poczucia bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo nie ma barw politycznych. Kampania nie może nam przesłonić najważniejszego celu, jakim jest podnoszenie gwarancji bezpieczeństwa dla obywateli - tłumaczył.

Gość Anny Gielewskiej przyznał, że nie dziwi go decyzja generałów Andrzejczaka i Piotrowskiego o odejściu ze służby. Generałowie dowiadywali się z Twittera o kolejnych zakupach. Żołnierze nie byli pytani, jakiego sprzętu chcą używać w swoich działaniach. Nie najważniejsi dowódcy podejmowali decyzję, tylko Błaszczak szedł po sprzęt wojskowy jak do sklepu i wybierał sobie to, co mu się najbardziej podobało, a niekoniecznie jest najbardziej potrzebne czy akceptowane przez żołnierzy praktyków - wyliczał lider Polskiego Stronnictwa Ludowego.



Kosiniak-Kamysz podkreślał, że sprawa odejść najważniejszych dowódców powinna być jednoznacznie wyjaśniona opinii publicznej. To nie są tajne informacje. To nie jest objęte klauzulą poufności. Minister obrony nie miał problemu z ujawnianiem dokumentów, a tutaj robi się zasłonę dymną - stwierdził, nawiązując do wykorzystanego w spocie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości dokumentu zatytułowanego "Plan użycia Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej Warta - 00101".