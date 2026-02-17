W Porannej rozmowie w RMF FM zapytamy kardynała Grzegorza Rysia o kryzys wiary w Polsce. Dlaczego tylko 30 proc. Polaków uczestniczy w niedzielnych mszach? Jak przyciągnąć ich do kościołów? Czy duchowni powinni się bardziej otworzyć na migrantów?

Metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś / JAN GRACZYNSKI / East News

W archidiecezji krakowskiej prowadzony jest audyt finansowy. Czy znamy już pierwsze efekty kontroli?

Czy będą organizowane podobne zbiórki, jak ta na rzecz mieszkańców Kijowa, z której środki przeznaczono na zakup agregatów prądotwórczych i urządzeń grzewczych?

Co zdecydowało o ponownym otwarciu Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie? Dostęp do zbiorów diecezjalnych został zablokowany we wrześniu 2024 roku, gdy na czele kurii stał abp Marek Jędraszewski.

