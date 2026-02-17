Luksusowy apartament w historycznej kamienicy Ordynackiej w centrum Warszawy został sprzedany za kwotę 21 milionów złotych. To najwyższa w Polsce cena za metr kwadratowy mieszkania, która przekroczyła 89 tysięcy złotych.

Odbudowane skrzydło kamienicy Ordynackiej - wizualizacja

W Warszawie sprzedano apartament, którego metr kwadratowy kosztował prawie 90 tys. zł.

Nabywca za penthouse o powierzchni 234 metrów zapłacił 21 mln zł.

Lokal znajduje się w odrestaurowanej, zabytkowej kamienicy z początku XX wieku.

Penthouse z widokiem na Warszawę

Nabywca luksusowego penthouse’u o powierzchni 234 metrów kwadratowych w kamienicy Ordynackiej przy ulicy Okólnik 11 zapłacił za nieruchomość 21 mln zł - poinformowała agencja Partners International. Oznacza to, że metr kwadratowy apartamentu kosztował niemal 90 tys. zł, co stanowi nowy rekord na polskim rynku nieruchomości.

Do apartamentu przynależy taras na dachu z panoramicznym widokiem na Warszawę i Wisłę. W całym budynku przewidziano zaledwie pięć apartamentów, z czego trzy znalazły już swoich nabywców.

Dotychczasowy rekord należał do apartamentu na warszawskiej Woli, który w 2025 roku sprzedano za 30 mln zł (600 mkw., ok. 50 tys. zł za mkw.). Wcześniej, w 2024 roku, rekord padł w Gdańsku - na Wyspie Spichrzów sprzedano apartament o powierzchni 435 mkw. za 24,8 mln zł (ok. 57 tys. zł za mkw.).

Kamienica z historią

Kamienica Ordynacka to neoklasycystyczny budynek z początku XX wieku, zlokalizowany przy ulicy Okólnik 11 i 11A. Ukończona w 1912 roku, była jedną z najbardziej eleganckich warszawskich kamienic swojej epoki. Jej budowę sfinansowała księżna Maria Ludwika Czartoryska.

W czasie II wojny światowej kamienica została poważnie uszkodzona, jednak przetrwała zarówno bombardowania z 1939 roku, jak i zniszczenia powstania warszawskiego. Po wojnie nie odbudowano części zniszczonych fragmentów, jednak w 2011 roku rozpoczęła się gruntowna rewitalizacja budynku. Odbudowano m.in. dach mansardowy i narożnik kamienicy, przywracając jej historyczny wygląd.

Kamienica Ordynacka, wraz z Biblioteką Ordynacji Krasińskich oraz domem Lubomirskiej, stanowi ważny element historycznej zabudowy Śródmieścia. Najnowsza transakcja potwierdza, że prestiżowa lokalizacja i wyjątkowa historia budynku mają kluczowe znaczenie dla rekordowych cen na rynku nieruchomości.