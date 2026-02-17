​Zachodnia część Francji zmaga się z powodzią. Sytuacja jest poważna. Ponad dziewięć tysięcy gospodarstw domowych zostało pozbawionych prądu, a blisko 1500 osób musiało zostać ewakuowanych w związku z powodziami w zachodniej części Francji - informują we wtorek lokalne władze. W sumie alarm związany z powodzią ogłoszono w 12 departamentach.

/ THOMAS BERNARDI, GAIZKA IROZ/AFP/EAST NEWS / East News

Ponad 9 tysięcy gospodarstw domowych w zachodniej Francji zostało pozbawionych prądu z powodu powodzi.

Ewakuowano około 1500 osób z zagrożonych terenów.

Alarm powodziowy ogłoszono w 12 departamentach, w tym w Maine i Loarze, Żyrondzie oraz Lot i Garonnie.

Po więcej aktualnych informacji kraju i ze świata zapraszamy na RMF24.pl .

Serwis monitorujący zagrożenie powodziowe Vigicrues przekazał, że w trzech departamentach: Maine i Loary, Żyrondy i Lot oraz Garonny utrzymuje się najwyższy poziom alertu powodziowego - czerwony.

Vigicrues ostrzegł także, że silne opady utrzymają się we wtorek - w godzinach popołudniowych należy spodziewać się wylewu położonych w północno-zachodniej części kraju dopływów Loary: rzek Loir, Sarthe, Mayenne i Maine. Już teraz w okolicy wiele dróg i gospodarstw jest zalanych.

Powódź na zachodzie Francji. "Obserwujemy najwyższy poziom wody od 25 lat"

Na północnym-zachodzie najbardziej zagrożone jest miasto Angers (ok. 160 tys. mieszkańców). Lokalne władze zamknęły parkingi i niektóre przystanki tramwajowe. Obserwujemy najwyższy poziom wód od 25 lat - ostrzegł mer gminy Angers Christophe Bechu. Mer zaapelował do mieszkańców o zachowanie odpowiedzialności i baczne obserwowanie informacji władz.