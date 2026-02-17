​Zachodnia część Francji zmaga się z powodzią. Sytuacja jest poważna. Ponad dziewięć tysięcy gospodarstw domowych zostało pozbawionych prądu, a blisko 1500 osób musiało zostać ewakuowanych w związku z powodziami w zachodniej części Francji - informują we wtorek lokalne władze. W sumie alarm związany z powodzią ogłoszono w 12 departamentach.

  • Ponad 9 tysięcy gospodarstw domowych w zachodniej Francji zostało pozbawionych prądu z powodu powodzi. 
  • Ewakuowano około 1500 osób z zagrożonych terenów.
  • Alarm powodziowy ogłoszono w 12 departamentach, w tym w Maine i Loarze, Żyrondzie oraz Lot i Garonnie.
Serwis monitorujący zagrożenie powodziowe Vigicrues przekazał, że w trzech departamentach: Maine i Loary, Żyrondy i Lot oraz Garonny utrzymuje się najwyższy poziom alertu powodziowego - czerwony. 

Vigicrues ostrzegł także, że silne opady utrzymają się we wtorek - w godzinach popołudniowych należy spodziewać się wylewu położonych w północno-zachodniej części kraju dopływów Loary: rzek Loir, Sarthe, Mayenne i Maine. Już teraz w okolicy wiele dróg i gospodarstw jest zalanych. 

Powódź na zachodzie Francji. "Obserwujemy najwyższy poziom wody od 25 lat"

Na północnym-zachodzie najbardziej zagrożone jest miasto Angers (ok. 160 tys. mieszkańców). Lokalne władze zamknęły parkingi i niektóre przystanki tramwajowe. Obserwujemy najwyższy poziom wód od 25 lat - ostrzegł mer gminy Angers Christophe Bechu. Mer zaapelował do mieszkańców o zachowanie odpowiedzialności i baczne obserwowanie informacji władz.

Trudna sytuacja panuje także w południowo-zachodniej części Francji, gdzie dochodzi do wylewów rzek Garonny, Adour i Dordogne (w okolicach miasta Bordeaux). Te tereny nawiedziła burza Nils, która według ekspertów wywołała powodzie. 

12 departamentów Francji zagrożonych

We wtorek i środę łącznie 12 departamentów w całej Francji będzie oznaczonych kolorem pomarańczowym - to drugi najwyższy poziom zagrożenia. Objęte alarmem departamenty to: Charente, Charente-Maritime, Correze, Dordogne, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Landy, Loire-Atlantique, Sarthe, Tarn i Garonna, Wandea i Morbihan.

Agencja AFP, powołując się na naukowców z Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), zwróciła uwagę, że ulewne deszcze będą coraz częstsze i bardziej intensywne ze względu na zmiany klimatu. Statystycznie doświadczamy tego, co jest naszą przyszłością, czyli wilgotniejszych zim, a co za tym idzie - obfitszych opadów - zaznaczył hydrolog z uniwersytetu w Rennes Pierre Brigode.

