Co najmniej trzy osoby zginęły w wyniku zawalenia się budynku komendy wojskowej w Siertołowie, mieście położonym na północ od Petersburga - informują rosyjskie media. Według wstępnych ustaleń, przyczyną katastrofy budowlanej mogła być eksplozja. Świadkowie mówią, że czuli "zapach prochu".

W Siertołowie zawalił się budynek komendy wojskowej; zdjęcie z miejsca zdarzenia / @ntvnews (Telegram)

Lokalne media informują, że do zdarzenia doszło około godziny 14:30 czasu lokalnego we wtorek. W mieście Siertołowo w obwodzie leningradzkim na północnym zachodzie Rosji zawalił się budynek komendy wojskowej.

Według wstępnych ustaleń, przyczyną katastrofy budowlanej mogła być eksplozja. Postępowanie karne w sprawie "naruszenia przepisów przeciwpożarowych i zaniedbań" w związku z zawaleniem się budynku komendy wojskowej wszczął regionalny oddział Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej.

"Na miejscu zdarzenia pracują wojskowi śledczy i biegli sądowi. Trwa ustalanie wszystkich okoliczności zdarzenia. Wstępnie ustalono, że są ofiary śmiertelne" - czytamy w komunikacie.