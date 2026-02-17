Głosowanie akcjonariuszy Warner Bros. Discovery na temat umowy z Netflixem zaplanowano na 20 marca - ogłosił koncern. Wówczas ma zapaść decyzja ws. zatwierdzenia umowy o przejęciu części spółki przez Netflix. Jednocześnie rywal Netflixa - Paramount - otrzymał tydzień na przedstawienie ostatecznej oferty. Netflix chce przejąć część koncernu Warner Bros. Discovery obejmującą serwis streamingowy oraz studia filmowe i telewizyjne.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Zebranie akcjonariuszy. Zagłosują ws. umowy z Netflixem

Jak podał koncern w komunikacie, walne zgromadzenie odbędzie się 20 marca o godz. 8:00 czasu wschodnioamerykańskiego (godz. 14:00 w Polsce).

Zarząd Warner Bros. Discovery (WBD) zaznaczył, że choć nadal zaleca akcjonariuszom zatwierdzenie umowy z Netflixem, to za zgodą Netflixa pozwolił jego konkurentowi - Paramount Skydance (PSKY) - na otwarcie siedmiodniowych rozmów, "aby zapewnić jasność sytuacji akcjonariuszom WBD i umożliwić PSKY złożenie najlepszej i ostatecznej oferty". Netflix zachowa przy tym prawo do wyrównania oferty składanej przez rywala.

"Wybryki Paramount"

We własnym komunikacie Netflix zaznaczył, że jest pewny, że jego oferta przejęcia WBD jest najlepsza i zgodził się na otwarcie rozmów między WBD i Paramount, bo "zdaje sobie sprawę z ciągłego rozpraszania uwagi akcjonariuszy WBD i szerszego sektora rozrywkowego spowodowanego wybrykami PSKY" i chce w pełni rozwiązać tę sprawę.

Netflix zaznaczył też, że wbrew twierdzeniom Paramount, jego oferta ma "otwartą ścieżkę" do szybkiego zaakceptowania przez regulatorów.

Według agencji Reutera WBD oczekuje, że Paramount zaproponuje cenę powyżej 31 dolarów za akcję, o 1 dolara wyższą niż dotychczas. Oferta ta obejmuje całość koncernu, podczas gdy Netflix chce kupić jedynie część przedsiębiorstwa, obejmującą serwis streamingowy oraz studia filmowe i telewizyjne. Cena oferowana przez Netflixa to 27,75 dolarów za akcję.