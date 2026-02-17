​Trzy osoby zginęły, a cztery zostały ranne we wtorek w wyniku zejścia dwóch lawin we francuskich Alpach - podała agencja Reutera, powołując się na miejscowe władze oraz francuskie media. Jedną z akcji ratunkowych przerwano z powodu pogarszających się warunków.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Akcja ratunkowa przerwana

Około południa lawina o szerokości około 300 metrów przeszła przez drogę i chodnik w mieście Valloire na południowym wschodzie Francji - poinformował w oświadczeniu departament Sabaudia.

Akcja ratunkowa, w którą zaangażowano m.in. policjantów górskich, strażaków, specjalistów wojskowych i psy ratownicze trwała ponad cztery godziny. Późnym popołudniem wstrzymano ją z uwagi na ryzyko zejścia kolejnych lawin - dodały władze departamentu.

Spośród rannych dwie osoby były w poważnym stanie. Śmigłowiec zabrał poszkodowanych do pobliskich szpitali - przekazała agencja Reutera.

W La Grave zginęło dwóch narciarzy

Wcześniej dwóch narciarzy zginęło w lawinie poza oficjalnymi trasami narciarskimi w La Grave, w sąsiednim departamencie Alpy Wysokie - podała francuska telewizja BFMTV, powołując się na prokuratora z miasta Gap.

Z kolei synoptyk Meteo France - cytowany przez Reutersa - wskazał, że w Sabaudii obowiązuje we wtorek pomarańczowy alert lawinowy.

Prognozuje on jednak poprawę w nadchodzących dniach.

Tragiczny bilans lawin w Alpach

Obie lawiny zabiły trzy osoby i spowodowały, że cztery inne zostały ranne. Do tych wypadków doszło w czasie, gdy Francja zmaga się z intensywnymi opadami śniegu w Alpach oraz powodziami w kilku zachodnich regionach po dniach intensywnych deszczów.

W ubiegły piątek trzech narciarzy zginęło po tym, jak zostało porwanych przez lawinę w ekskluzywnym francuskim ośrodku narciarskim Val d’Isère - przypomniała agencja Reutera.



