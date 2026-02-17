Rządowy projekt ustawy o statusie osoby najbliższej trafił do komisji nadzwyczajnej. Czy utknie tam tak jak projekty w sprawie aborcji? Czy to gra na zwłokę? Na te i inne pytania odpowie Urszula Pasławska, wiceprezes i posłanka Polskiego Stronnictwa Ludowego, która będzie gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24. Zapraszamy!

Urszula Pasławska / Piotr Szydłowski / RMF FM

Słucha Radia RMF24>>>

Podczas inauguracyjnego posiedzenia Rady Pokoju w Waszyngtonie prezydenta będzie reprezentował szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Czy to dobre rozwiązanie? Czy Polska powinna zostać członkiem Rady Pokoju Donalda Trumpa?

Konfederacja zaproponowała, by dzieci i młodzież poniżej 18. roku życia za zgodą rodziców mogły brać udział w polowaniach. Czy Urszula Pasławska popiera ten pomysł? Czy Konfederacja konkuruje o głosy myśliwych z Polskim Stronnictwem Ludowym?

Porozmawiamy także o Radzie Parlamentarzystów przy Prezydencie i o tym, czy Karol Nawrocki zawetuje ustawę w sprawie SAFE.

Porozmawiamy także o Radzie Parlamentarzystów przy Prezydencie i o tym, czy Karol Nawrocki zawetuje ustawę w sprawie SAFE.

