Nie będzie zmiany sędzi, która ma rozstrzygnąć, czy o wydaniu Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) wobec Zbigniewa Ziobry może zdecydować sędzia Dariusz Łubowski - informuje dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Prokuratura wnioskowała o wyłączenie sędziego Łubowskiego z orzekania ws. ENA wobec Zbigniewa Ziobry i wniosek ten ma rozpatrzyć sędzia Katarzyna Stasiów. O wyłączenie sędzi Stasiów z orzekania ws. wniosku o wyłączenie sędziego Łubowskiego wnioskował obrońca Ziobry. Jak ustalił dziennikarz RMF FM, wniosek ten został oddalony.

Dlaczego prokuratura wnioskowała o wyłączenie sędziego Łubowskiego?

Kto wnioskował o wyłączenie sędzi Katarzyny Stasiów?

Wniosek obrony Zbigniewa Ziobry

Prokuratura Krajowa w czwartek 12 lutego złożyła wniosek do Sądu Okręgowego w Warszawie o wyłączenie sędziego Dariusza Łubowskiego od rozpoznania wniosku o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) wobec Zbigniewa Ziobry. Uzasadniano to m.in. wątpliwościami ws. bezstronności sędziego Łubowskiego - w grudniu uchylił on ENA wobec zastępcy Zbigniewa Ziobry, Marcina Romanowskiego.

Do oceny tego wniosku Prokuratury Krajowej - ws. wyłączenia sędziego Łubowskiego - w warszawskim Sądzie Okręgowym została wylosowana sędzia Katarzyna Stasiów - informował dzień później, w piątek 13 lutego, dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.

Z kolei obrońca Zbigniewa Ziobry złożył wniosek o wyłączenie sędzi Stasiów od orzekania ws. tego wniosku prokuratury (o wyłączenie sędziego Łubowskiego od orzekania ws. ENA wobec Ziobry).

Nie będzie zmiany sędzi

Wniosek obrońcy byłego ministra sprawiedliwości został oddalony - informuje dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Decyzję o tym podjęła wylosowana do tego wczoraj wieczorem sędzia Alina Sobczak Barańska.

Sędzia Stasiów orzeka w Sądzie Okręgowym od 12 lat, nie jest więc tzw. neo-sędzią. Podpisała się pod listem w obronie sędziów represjonowanych przez rzeczników dyscyplinarnych ministra Ziobry. W swojej karierze m.in. skazała na 6 lat więzienia Bogusława Bagsika.

Wniosek o wydanie ENA. Ruch prokuratury i obrony Ziobry

Sąd Okręgowy w Warszawie poinformował w środę 11 lutego, że wniosek o wydanie ENA w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości wobec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry trafił do referatu sędziego Łubowskiego.

Tego samego dnia wieczorem minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek mówił, że liczy na to, iż prokuratura będzie wnosić o wyłączenie sędziego Łubowskiego od rozpoznania sprawy wniosku o ENA wobec Ziobry.

Rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak przypomniał, że sędzia Łubowski m.in. orzekał w sprawie "ściśle powiązanej, analogicznej procesowo, dotyczącej europejskiego nakazu aresztowania" wobec byłego wiceministra sprawiedliwości, posła PiS Marcina Romanowskiego i w grudniu ub.r. uchylił ENA, "pomimo tego, iż wcześniej, w tych samych okolicznościach i wobec tej samej osoby, wydał ENA (...) - a więc uznawał, iż istnieją podstawy do wydania ENA wobec podejrzanego objętego azylem politycznym".

"W uzasadnieniu postanowienia o uchyleniu ENA znalazło się, zdaniem prokuratora, szereg twierdzeń i ocen nacechowanych politycznie" - zaznaczył rzecznik PK, odnosząc się do decyzji z 19 grudnia ub.r., uchylającej ENA wobec Romanowskiego.

Zarzuty wobec Zbigniewa Ziobry

Zbigniew Ziobro od kilku tygodni przebywa na Węgrzech, gdzie otrzymał azyl polityczny. Na byłym ministrze sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy ciąży 26 zarzutów.

Prokuratura podejrzewa Ziobrę m.in. o kierowanie grupą przestępczą czy defraudację środków z Funduszu Sprawiedliwości. 5 lutego br. sąd wydał za nim list gończy.