Jaka będzie przyszłość polityczna byłego prezydenta Andrzeja Dudy? W jaki sposób wizyta Karola Nawrockiego w Waszyngtonie wpłynęła na relacje polsko-amerykańskie? Czy napięcia na linii MSZ-Pałac Prezydencki osłabiają pozycję Polski na arenie międzynarodowej? M.in. o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM Marcina Mastalerka, byłego szefa kancelarii prezydenta. Zapraszamy!

Marcin Mastalerek, były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy / Mikołaj Poruszek / RMF24

Prezydent RP Karol Nawrocki po wizycie w Waszyngtonie udał się do Włoch, gdzie zostanie przyjęty na audiencji przez papieża Leona XIV, spotka się z prezydentem Włoch Sergio Mattarellą i szefową rządu Giorgią Meloni. Jak pierwsze zagraniczne wizyty prezydenta RP ocenia były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy? W jaki sposób wizyta Karola Nawrockiego w Waszyngtonie wpłynęła na relacje polsko-amerykańskie?

W rozmowie zapytamy także o spory między MSZ a Pałacem Prezydenckim. Czy napięcia osłabiają pozycję Polski na arenie międzynarodowej? W rozmowie nie zabraknie także pytań o przyszłość polityczną prezydenta Andrzeja Dudy oraz Marcina Mastalerka.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!



Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube

https://www.youtube.com/@RMF24Video

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.

Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją pod tym adresem: >>>TUTAJ<<<.