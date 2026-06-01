Sąd Apelacyjny w Krakowie ogłosił w poniedziałek prawomocny wyrok w głośnym procesie przeciwko członkom grupy pseudokibiców Ruchu Chorzów - Psycho Fans. Sprawa dotyczyła 46 osób oskarżonych o łącznie 110 przestępstw, w tym zabójstwo, usiłowanie zabójstwa, porwania, brutalne pobicia, udział w tzw. ustawkach, rozboje, kradzieże oraz handel narkotykami.

Część z oskarżonych na sali rozpraw Sądu Apelacyjnego w Krakowie w trakcie marcowej rozprawy / Łukasz Gągulski / PAP

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Lider grupy, Maciej M. ps. "Maślak", otrzymał karę 11,5 roku więzienia - o pół roku niższą niż w wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach. Sąd apelacyjny złagodził również wyroki wobec części oskarżonych, uniewinniając ich od niektórych zarzutów lub zmieniając kwalifikację czynów. W kilku przypadkach sprawy przekazano do ponownego rozpoznania.

Jednocześnie sąd podwyższył karę dla Kajetana B., skazanego m.in. za pobicie ze skutkiem śmiertelnym kibica Górnika Zabrze - z 11 do 15 lat więzienia.

Sąd Apelacyjny uznał, że proces w pierwszej instancji był prowadzony prawidłowo i obiektywnie, a prawa oskarżonych zostały zachowane. Potwierdzono także wiarygodność zeznań tzw. małych świadków koronnych - byłych członków grupy, którzy zdecydowali się współpracować z organami ścigania.

Proces odwoławczy ruszył w marcu. Prokuratura domagała się surowszych kar, natomiast obrońcy - uniewinnienia lub złagodzenia wyroków. Postępowanie w pierwszej instancji trwało od 2019 do 2023 roku przed Sądem Okręgowym w Katowicach, a śledztwo prowadził Śląski Wydział Prokuratury Krajowej.

To główny, ale nie jedyny proces karny przeciwko tej grupie.

Prokuratura oskarżyła o działalność przestępczą w ramach gangu ponad 200 osób, a kolejnych 130 osób ma status podejrzanych.