Od przyszłego roku wzrosną opłaty abonamentowe za radio i telewizję, ale przewidziano zniżki dla osób płacących z góry za dłuższy okres. Droższy będzie również wpis programu do rejestru KRRiT.

Nowe stawki abonamentu RTV na 2027 rok

W połowie maja Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ogłosiła podwyżki opłat abonamentowych na 2027 rok. Miesięczna opłata za odbiornik radiowy wyniesie 10,80 zł, a za telewizor - 34,50 zł. Jak tłumaczy regulator, "wprowadzenie nowych stawek to konieczność waloryzacji kwot w każdym roku, do czego zobowiązuje KRRiT ustawa o opłatach abonamentowych" - informują Wirtualne Media.

Warto przypomnieć, że w latach 2024 i 2025 opłaty abonamentowe nie wzrosły, natomiast od 2026 roku nastąpiła podwyżka - za radio z 8,70 zł do 9,50 zł, a za telewizor z 27,30 zł do 30,50 zł miesięcznie.

Zniżki dla płacących z góry

Nowością na 2027 rok są zniżki dla osób, które zdecydują się opłacić abonament z góry za dłuższy okres. Przewodnicząca KRRiT, dr Agnieszka Glapiak, podpisała rozporządzenie, które przewiduje następujące rabaty: 3 proc. przy płatności za dwa miesiące, 4 proc. za trzy miesiące, 5 proc. za sześć miesięcy oraz aż 10 proc. za cały rok - zarówno dla samego radia, jak i telewizora lub zestawu radio+TV.

Po uwzględnieniu zniżek w 2027 roku opłaty wyniosą:

za radio: 21,00 zł (dwa miesiące), 31,10 zł (trzy miesiące), 61,60 zł (sześć miesięcy), 116,70 zł (rok),

za telewizor lub radio+TV: 67,00 zł (dwa miesiące), 99,40 zł (trzy miesiące), 196,70 zł (sześć miesięcy), 372,60 zł (rok).

Droższy wpis do rejestru programów

To nie koniec zmian. 19 maja 2026 roku przewodnicząca KRRiT ogłosiła, że w 2027 opłata za wpis programu do rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym oraz programów rozprowadzanych wyniesie 170 zł za każdy program. To wzrost ze 164 zł obowiązujących dotąd.

Podwyżka obejmie m.in. kanały FAST uruchamiane przez nadawców oraz nowe stacje dodawane do oferty sieci kablowych i innych operatorów. Poziom opłaty został określony na podstawie ustawy o radiofonii i telewizji oraz w oparciu o komunikat Prezesa GUS z 15 stycznia 2026 r. o średniorocznym wskaźniku cen w 2025 r. Analogiczny tryb waloryzacji stosowany jest co roku także wobec opłat koncesyjnych i innych należności regulacyjnych - informuje KRRiT.

Kanały FAST i obowiązek rejestracji

Kanały FAST, czyli darmowe stacje streamingowe utrzymujące się z reklam, nie wymagają koncesji, ale do ich nadawania konieczny jest wpis do rejestru KRRiT. Obowiązek ten dotyczy także zarejestrowanych w Polsce dostawców płatnej telewizji i serwisów internetowych, którzy muszą wpisywać nowe składniki swojej oferty do rejestru regulatora.

Źródło: wirtualnemedia.pl.