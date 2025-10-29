Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie poseł Konfederacji Przemysław Wipler. Zapytamy go m.in. o to, czy Konrad Berkowicz, inny z posłów Konfederacji i wiceprezes partii Nowa Nadzieja, który został złapany w sklepie Ikea na wynoszeniu towaru o wartości 390 zł, powinien zostać zawieszony.

Przemysław Wipler / Piotr Mazur / RMF FM

Donald Tusk zaapelował, aby znieść dwukadencyjność w samorządach. Czy Konfederacja poprze pomysł premiera? Już niedługo, bo 11 listopada, będziemy obchodzić Święto Niepodległości. Jakie plany na Marsz Niepodległości mają środowiska narodowe? Czy sojusz Grzegorza Brauna z Markiem Wochem jest zagrożeniem dla Konfederacji?

Wciąż panuje napięta atmosfera pomiędzy Jarosławem Kaczyńskim a Sławomirem Mentzenem. Czy jest jeszcze szansa na zawarcie prawicowego paktu senackiego? Te i inne pytania usłyszy Przemysław Wipler.

