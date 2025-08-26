Czemu służy zwołana przez prezydenta Karola Nawrockiego Rada Gabinetowa? Czego spodziewać się po jej posiedzeniu? Kiedy zapowiadane wiosną kursy wojskowe przeznaczone dla pracowników ministerstw i urzędów centralnych? Na te i inne pytania odpowie wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski. Zapraszamy!

Pawła Zalewskiego zapytamy też o zbliżające się ćwiczenia Zapad-2025 na Białorusi. Czy jesteśmy gotowi na prowokacje? Porozmawiamy również o prezydenckich wetach, przyszłości Polski 2050 i zapowiadanej ofensywie ustawodawczej. W którym miejscu na scenie politycznej jest dziś partia Szymona Hołowni? Poruszymy także kwestię wzmożonych ataków i prób nielegalnego przekroczenia naszej wschodniej granicy.

