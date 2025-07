W Polsce planowano zamach stanu? Kto miał naciskać na marszałka Szymona Hołownię ws. zaprzysiężenia Karola Nawrockiego? Co z wprowadzeniem podatku od nadmiarowych zysków banków? Co z unijnymi pieniędzmi na odbudowę po powodzi? M.in. o to Piotr Salak zapyta w Porannej rozmowie w RMF Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, wiceprzewodniczącą Polski 2050. Zapraszamy!