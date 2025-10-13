"Tusk powinien zostać, bo jest dobrym premierem, nigdy nie było tak szerokiej koalicji, wyzwania są trudne" - powiedział Robert Biedroń w Porannej rozmowie w RMF FM, pytany o najnowszy sondaż Opinia24 przeprowadzonego dla RMF FM, z którego wynika, że niecała połowa Polaków (47 proc.) uważa, że Donald Tusk powinien zostać zastąpiony na stanowisku premiera. "Premier w Polsce nigdy nie cieszy się sympatią porównywalną z gwiazdą rocka" - dodał europoseł, współprzewodniczący Nowej Lewicy.

Sondaż i przyszłość Donalda Tuska

Zgodnie z wynikami badania Opinia24 przeprowadzonego dla RMF FM, niecała połowa Polaków (47 proc.) uważa, że Donald Tusk powinien zostać zastąpiony na stanowisku premiera , w tym 32 proc. zdecydowanie opowiada się za taką zmianą. Przeciwnikami odwołania jest 32 proc. respondentów, a aż 21 proc. nie ma zdania.

Robert Biedroń na początku Porannej rozmowy w RMF M odniósł się do tych wyników, podkreślając, że „premier w Polsce nigdy nie cieszy się sympatią porównywalną z gwiazdą rocka”.

Donald Tusk powinien zostać, bo jest dobrym premierem, nigdy nie było tak szerokiej koalicji, wyzwania są trudne, a premier w Polsce nigdy nie cieszy się sympatią porównywalną z gwiazdą rocka - podkreślał gość Tomasza Terlikowskiego. Krzysztof Gawkowski jest też bardzo dobrym wicepremierem i z tego, co wiem, ma dużo pracy jako wicepremier - dodawał.

W rozmowie pojawił się temat napięć w koalicji rządzącej, zwłaszcza w kontekście żądań Polski 2050 dotyczących stanowiska wicepremiera. Biedroń zaapelował o rozsądek i spokój wśród koalicjantów. Negocjacje zakończyły się wraz z podpisaniem umowy koalicyjnej, powołaniem rządu, który zgodnie z umową ma dzisiaj swoich wicepremierów – zaznaczył.

Odniósł się także do zarzutów o walkę o „stołki”, podkreślając, że Lewica wróciła do władzy po 18 latach ciężką pracą, a nie dzięki stanowiskom.

Pokój na Bliskim Wschodzie

Polityk skomentował również sytuację na Bliskim Wschodzie i porozumienie pokojowe wynegocjowane przez Donalda Trumpa. Życzę Izraelowi i Palestynie pokoju. Wierzę w rozwiązanie państwowe - powiedział Biedroń, podkreślając, że „Benjamin Netanjahu jest zbrodniarzem wojennym” i że „Gaza jest dzisiaj wielkim cmentarzyskiem”.

Benjamin Netanjahu jest zbrodniarzem wojennym. Doprowadził do ludobójstwa. Gaza jest dzisiaj wielkim cmentarzyskiem, na którym zginęło ponad 60 tysięcy ludzi, w tym 17 tysięcy dzieci. Benjamin Netanjahu jest ścigany listem gończym przez Międzynarodowy Trybunał Karny i nie jest dla mnie żadnym autorytetem - podkreślał Robert Biedroń.

Zaznaczył, że świat demokratyczny powinien wspierać proces pokojowy, choć jest to „pierwszy krok” i sytuacja pozostaje bardzo delikatna.



Związki partnerskie - kompromis czy rozczarowanie?

W kontekście planowanych zmian prawnych dotyczących związków partnerskich Biedroń przyznał, że projekt ustawy nie spełnia wszystkich oczekiwań Lewicy, ale zapewnia większe bezpieczeństwo osobom żyjącym w takich związkach.

To nie sprawi, że obudzę się szczęśliwy, ale sprawi, że obudzę się bezpieczny. Podobnie jak miliony Polek i Polaków - wyjaśnił. Zaznaczył, że prawdopodobnie nie będzie to rejestracja w urzędzie stanu cywilnego, a raczej u notariusza.

Robert Biedroń w Porannej rozmowie w RMF FM poinformował też, że wraz z Włodzimierzem Czarzastym nie zamierzają kandydować ponownie na liderów Nowej Lewicy. Wśród kandydatów na nowe przywództwo wymienił Krzysztofa Gawkowskiego i Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk.

Biedroń odniósł się do sytuacji Franciszka Sterczewskiego, który został ukarany za nieobecności podczas głosowań. Polityk uznał, że kara była niesprawiedliwa, zwracając uwagę na większą liczbę nieobecności wśród innych polityków, którzy nie zostali ukarani.

Polityka – gra dla twardych zawodników

Gość Tomasza Terlikowskiego odniósł się także do sytuacji Szymona Hołowni, który planuje odejśc z polskiej polityki, podkreślając, że polityka okazała się dla niego bardziej brutalna, niż się spodziewał.

Myślę, że Szymon Hołownia nie tak sobie wyobrażał politykę i tu akurat wydaje mi się, że jest to dramat dla Szymona Hołowni, jego środowiska, bo polityka jest taka, jest brutalna, niestety jest okropna. I tutaj trzeba być twardym zawodnikiem, ale także rozsądnym zawodnikiem. Myślę, że zabrakło Szymonowi Hołowni pewnej cierpliwości, pewnego rozsądku, pewnego umiarkowania w pewnych działaniach. No i te konszachty, te klocki z Kaczyńskim na pewno zniechęcałyc- mówił.

