Szwedzki Instytut Analiz Handlu (HUI) ogłosił, że tegorocznym Prezentem Roku w Szwecji została zabawka dla dorosłych. Wśród najpopularniejszych propozycji znalazły się zaawansowane zestawy konstrukcyjne, kolorowanki oraz figurki kolekcjonerskie.

Eksperci HUI podkreślają, że wybór ten jest odpowiedzią na historycznie niski wskaźnik urodzeń oraz rosnącą popularność smartfonów wśród dzieci.

Obecnie coraz większą część sprzedaży w branży zabawkarskiej stanowią hobbystyczne produkty przeznaczone dla dorosłych – wskazała Emma Hernell z HUI.

Nostalgia i potrzeba relaksu

Według specjalistów, zabawki dla dorosłych doskonale odzwierciedlają współczesne potrzeby.

„Niepewność ekonomiczna w otaczającym nas świecie stwarzają potrzebę zabawy i ucieczki, co umożliwiają zabawki i nostalgia za dzieciństwem” – czytamy w uzasadnieniu wyboru.

Popularność takich produktów napędzają także media społecznościowe oraz moda na kolekcjonowanie rzadkich zestawów.



Trend Kidult na topie

Tegoroczny wybór wpisuje się w globalny trend Kidult (kid-dziecko oraz adult-dorosły) polegający na angażowaniu się przez osoby dorosłe w aktywności kojarzone do tej pory wyłącznie z dziećmi.

W ostatnich miesiącach dużym zainteresowaniem cieszyły się m.in. targi miniatur w Sztokholmie.

HUI wybiera Prezent Roku od 1988 roku. W poprzednich latach tytuł ten zdobywały m.in. perfumy unisex, gry planszowe, robótki ręczne czy bilety do kina.

W 2020 roku, gdy z powodu Covid-19 zalecano przebywanie na świeżym powietrzu, wybór padł na kuchenkę turystyczną.
















