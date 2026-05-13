Koalicja Obywatelska wciąż na pozycji lidera, Prawo i Sprawiedliwość minimalnie traci poparcie, a Konfederacja utrzymuje się na podium - to najważniejsze wnioski z najnowszego sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski. Największy wzrost w zestawieniu zanotowała Konfederacja Korony Polskiej, a największy spadek Lewica.

Grzegorz Braun prezes Konfederacji Korony Polskiej / Paweł Relikowski / East News

Koalicja Obywatelska liderem sondażu z poparciem 32,5 proc. - wzrost o 0,7 punktu procentowego.

Prawo i Sprawiedliwość na drugim miejscu z wynikiem 24 proc. - spadek o 0,5 punktu procentowego.

Największy wzrost zanotowała Konfederacja Korony Polskiej - 9,1 proc. poparcia, wzrost aż o 2,3 punktu procentowego.

Lewica z największym spadkiem - obecnie 6,8 proc., czyli o 1,7 punktu procentowego mniej niż poprzednio.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na rmf24.pl .

Według najnowszych danych Koalicja Obywatelska może liczyć na poparcie 32,5 procent wyborców. To wzrost o 0,7 punktu procentowego w porównaniu z poprzednim badaniem. Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 24 procent głosów, co oznacza spadek o 0,5 punktu procentowego. Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja z wynikiem 13,1 procent - to wzrost o 0,5 punktu procentowego.

Pozostałe ugrupowania - kto zyskuje, kto traci?

Tuż za podium uplasowała się Konfederacja Korony Polskiej, która zdobyła 9,1 procent poparcia, notując największy wzrost w zestawieniu - aż o 2,3 punktu procentowego. Lewica zanotowała spadek o 1,7 punktu procentowego i obecnie może liczyć na 6,8 procent głosów.

Poniżej progu wyborczego znalazły się: PSL z wynikiem 4,1 procent (spadek o 0,5 punktu procentowego), Partia Razem z poparciem 3,1 procent (spadek o 0,7 punktu procentowego) oraz Polska 2050, na którą zagłosowałoby 1,4 procent ankietowanych (wzrost o 0,3 punktu procentowego).

Niezdecydowani wyborcy

Warto zwrócić uwagę na grupę niezdecydowanych - 5,9 procent respondentów zaznaczyło odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć". To pokazuje, że wciąż istnieje spora grupa wyborców, którzy mogą wpłynąć na ostateczny wynik wyborów.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 8-10 maja 2026 roku metodą CATI i CAWI na ogólnopolskiej grupie 1000 osób.