"PKP Cargo jest na dobrej linii do tego, by ustabilizować swoją sytuację. Mam nadzieję, że nie będzie zwolnień w przyszłym roku. Proszę się nie obawiać. Jestem raczej spokojny, jeśli chodzi o tę firmę" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM minister infrastruktury i poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Dariusz Klimczak, komentując kwestię aktualnej sytuacji w PKP Cargo. Podkreślił, że "PKP Cargo została porzucona przez poprzedników z 4 mld długiem".

Będą zwolnienia w PKP Cargo? Minister Klimczak zabrał głos Piotr Mazur / RMF FM

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl

Poseł PSL na antenie radia RMF FM był pytany o kwestię dwukadencyjności w parlamencie. Polskie Stronnictwo Ludowe opowiada się za zniesieniem zasady, która umożliwia sprawowania mandatu posła i senatora tylko przez osiem lat.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Będą zwolnienia w PKP Cargo? Minister Klimczak zabrał głos

Klimczak o dwukadencyjności w parlamencie: Nie powinno być limitowania demokracji

Dariusz Klimczak ocenił w Porannej rozmowie w RMF FM, że "nie powinno by limitowania demokracji w samorządach". Jaka jest różnica między samorządowcem a posłem? I ten, i ten jest wybierany. Dlaczego jednemu mamy limitować liczbę kadencji, a drugiemu nie? Czym się różni prezydent Warszawy od szefa PiS-u, Polski 2050, Nowej Lewicy czy PSL-u? - argumentował.

To ludzie powinni decydować, jak długo wójt, prezydent, burmistrz sprawuje władzę w ich mieście. Schizofrenia polityczna ma pewne granice i powinna mieć pewne granice. Niech spojrzą prosto w oczy swoim burmistrzom, wójtowi, prezydentom, którzy naprawdę mają wyższe poparcie od niejednego posła czy senatora i powiedzą: ty nie możesz kandydować - stwierdził.

Pozytywnie odniósł się do tego, że Lewica zapowiedziała poparcie dla pomysłu PSL. Cieszymy się, że udaje nam się przekonywać kolejnych koalicjantów - wskazał.

Będą zwolnienia w PKP Cargo? Minister infrastruktury uspokaja

Minister infrastruktury komentował w Porannej rozmowie w RMF FM także kwestię aktualnej sytuacji w PKP Cargo. Jak mówił: PKP Cargo jest na dobrej linii do tego, by ustabilizować swoją sytuację. Mam nadzieję, że nie będzie zwolnień w przyszłym roku. Proszę się nie obawiać. Jestem raczej spokojny, jeśli chodzi o tę firmę - wskazał Dariusz Klimczak.

Podkreślił, że "PKP Cargo została porzucona przez poprzedników z 4 miliardowym długiem". Firma, która porzuciła praktycznie wszystkie kontrakty i zamówienia stałych klientów, żeby wozić węgiel. To był tzw. decyzja węglowa premiera Morawieckiego. Uratowaliśmy tę firmę - stwierdził.

Mamy powody, by twierdzić, że działania, które prowadzi obecny zarząd, przynoszą skutek - dodał minister Klimczak. W podobnym tonie wypowiedział się na temat potencjalnych zwolnień w Polskich Liniach Kolejowych. Jestem zapewniany przez władze PKP PLK, że nie będzie zwolnień - oświadczył.

Ustawa o statusie osoby najbliższej. Jasna deklaracja posła PSL

Poseł PSL komentował także kwestię ustawy o statusie osoby najbliższej, czyli rządowego projektu, który ma uregulować sytuację osób pozostających w nieformalnych związkach, zostanie przedstawiony w piątek. Według medialnych doniesień, dokument przewiduje około 20 uprawnień dla osób najbliższych, takich jak wspólne rozliczenie podatkowe, dziedziczenie czy dostęp do informacji medycznej partnera. Umowa o statusie osoby najbliższej ma być zawierana u notariusza, a następnie rejestrowana w urzędzie stanu cywilnego.

Dariusz Klimczak na antenie radia RMF FM zapowiedział, że poprze ten projekt. Nie mam z tym problemu: uważam, że trzeba ludziom ułatwiać życie - stwierdził.

Dopytywany przez prowadzącego, czy cały PSL też tak zagłosuje, stwierdził, że choć nie ma w tej kwestii dyscypliny partyjnej, to "zdecydowana większość posłów klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego zagłosuje za tym rozwiązaniem".

Tomasz Terlikowski wspomniał, że PiS mówi o PSL, że "atakuje konstytucyjne prawo, jest partią lewicy popierającą związki i rozwiązania ultra lewicowe". Jeżeli ktoś zaczyna nas oceniać, niech sam sprawdzi konsekwencję w swoim działaniu. Niech Jarosław Kaczyński zastanowi się, co obiecywał rolnikom na spotkaniach wyborczych, a później jak głosuje w Sejmie np. w sprawie hodowli zwierząt futerkowych - odpowiedział w Porannej rozmowie w RMF FM.

Projekt ustawy o statusie osoby najbliższej ma być kompromisem między propozycjami Lewicy i PSL. Wcześniejsze projekty dotyczące związków partnerskich nie zostały poddane pod głosowanie Rady Ministrów, jednak temat powrócił do rządowych priorytetów we wrześniu.