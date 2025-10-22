"Jarosław Kaczyński odpowiedział na wszystkie pytania, w kilku przypadkach nie pamiętał danych okoliczności" - powiedział rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Antoni Skiba po zakończeniu przesłuchania prezesa PiS jako świadka w śledztwie dotyczącym wyborów korespondencyjnych 2020 r. Przesłuchanie, jak dodał prok. Skiba, odbywało się w dobrej atmosferze.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński przed siedzibą Prokuratury Okręgowej w Warszawie / Radosław Pietruszka / PAP

Jarosław Kaczyński został przesłuchany jako świadek w śledztwie dotyczącym organizacji wyborów prezydenckich w 2020 roku w trybie korespondencyjnym.

Przesłuchanie, jak relacjonuje rzecznik prokuratury, odbyło się w dobrej atmosferze, Kaczyński odpowiadał na wszystkie pytania.

Sprawa dotyczy kontrowersji wokół wyborów z maja 2020, które miały być przeprowadzone korespondencyjnie, ale ostatecznie odbyły się w czerwcu w tradycyjnej formie.

Były premier Mateusz Morawiecki usłyszał zarzuty przekroczenia uprawnień w tej sprawie.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński został przesłuchany w środę w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie jako świadek w śledztwie związanym z organizacją w 2020 r. wyborów prezydenckich w trybie korespondencyjnym. W śledztwie tym zarzuty usłyszał były premier Mateusz Morawiecki.

W środę rano, wchodząc do siedziby warszawskiej prokuratury, Kaczyński zapytany został przez dziennikarzy jak odczytuje wezwanie na to przesłuchanie. Odczytuję to jako element tej operacji, która mam nadzieję będzie kiedyś rozliczona przez sądy - powiedział prezes PiS.

Prok. Skiba o tym, jak przebiegało przesłuchanie lidera PiS

Po zakończeniu przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego prok. Antoni Skiba ujawnił kilka szczegółów dotyczących jego przebiegu.

Rzecznik warszawskiej prokuratury powiedział dziennikarzom, że przesłuchanie prowadziło dwóch prokuratorów z zespołu zajmującego się tą sprawą, a obecni byli także pełnomocnik Kaczyńskiego i dwóch obrońców Morawieckiego. Dodał, że jeden z obrońców z powodu ważnych czynności w sądzie opuścił przesłuchanie, nie było ono rejestrowane, w trakcie zarządzono przerwę.

Prok. Skiba powiedział, że Kaczyński "był przesłuchany w charakterze świadka z pouczeniem o treści art. 183 Kodeksu postępowania karnego, mówiącego o możliwości odmowy odpowiedzi na pytanie, na które odpowiedź pociągnęłaby świadka lub jego osobę najbliższą do odpowiedzialności karnej, karno-skarbowej lub dyscyplinarnej". Zaznaczył, że polityk w przypadku żadnego pytania nie powołał się na ten artykuł.

Wszystkie pytania zakończyły się odpowiedziami, w kilku przypadkach świadek nie pamiętał danych okoliczności - powiedział prok. Skiba, podkreślając jednocześnie, że żaden z obrońców Morawieckiego obecnych na przesłuchaniu nie miał dodatkowych pytań ponad to, o co pytali prokuratorzy.

Prok. Skiba dodał, że przesłuchanie było dokładne i odbywało się "w dobrej atmosferze, co było też podkreślane przez świadka".

Wybory w czasach pandemii

O co chodzi w tzw. aferze wyborów kopertowych?

Premier Mateusz Morawiecki wiosną 2020 r. (w trakcie pandemii COVID-19) polecił Poczcie Polskiej działania niezbędne do przygotowania i przeprowadzenia wyborów prezydenckich, które w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa miały odbyć się 10 maja 2020 r. wyłącznie w trybie korespondencyjnym.

Ustawa w sprawie głosowania korespondencyjnego weszła w życie 9 maja 2020 r., natomiast Morawiecki już 16 kwietnia 2020 r. wydał dwie decyzje: Poczcie Polskiej - polecającą podjęcie działań zmierzających do organizacji wyborów prezydenckich w formie korespondencyjnej, a Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych - polecającą rozpoczęcie drukowania kart do głosowania i innych dokumentów niezbędnych w procesie wyborczym.

Jednak 7 maja Państwowa Komisja Wyborcza oświadczyła, że ustawa z kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 pozbawiła ją instrumentów koniecznych do wykonywania jej obowiązków, zatem głosowanie 10 maja 2020 r. nie może się odbyć.

Ostatecznie wybory odbyły się 28 czerwca (I tura), a głosowano w lokalach wyborczych.

Powstał zespół śledczy

W listopadzie 2024 r. w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie powołany został zespół śledczy do prowadzenia sprawy tzw. wyborów kopertowych.

Wniosek o uchylenie Morawieckiemu immunitetu w związku ze śledztwem ws. wyborów korespondencyjnych 2020 r. trafił do Sejmu w styczniu 2025 roku. Kilka dni później b. premier poinformował, że zrzekł się immunitetu.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie pod koniec lutego br. postawiła Morawieckiemu zarzut przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w sprawie organizacji tych wyborów. B. premier nie przyznał się do zarzutu i odmówił składania wyjaśnień.

Co mówił Kaczyński?

Gdy wniosek o uchylenie immunitetu Morawieckiemu trafił do Sejmu, Kaczyński stwierdził, że zarzuty formułowane wobec b. premiera w związku ze sprawą wyborów korespondencyjnych z 2020 r. "są absurdalne". Zapytany o swój udział w sprawie organizacji tych wyborów powiedział dziennikarzom, że "nie mógł ich zablokować", a ponadto "realizacja przepisów konstytucji zupełnie jasnych" i decyzji ówczesnej marszałek Sejmu Elżbiety Witek, która zarządziła wybory, była wymogiem konstytucyjnym i "w żadnym wypadku nie jest działalnością przestępczą".