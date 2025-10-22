Londyńska stacja metra inspirowana Rosją? To nie żart! Gants Hill zachwyca odwiedzających swoim niezwykłym wnętrzem, które mogłoby śmiało konkurować z najpiękniejszymi stacjami Moskwy. Jak powstało to architektoniczne cudo i dlaczego zyskało przydomek "Moskiewska Sala"? "The Sun" przypomina fascynującą historię jednej z najbardziej niezwykłych stacji londyńskiego metra.

Gants Hill, czyli „Moskiewska Sala” londyńskiego metra / Shutterstock

Gants Hill to stacja metra w Londynie, która swoim wnętrzem nawiązuje do rosyjskiej architektury, przypominając stacje moskiewskiego metra.

Projekt stworzył Charles Holden, który inspirował się moskiewskim metrem po pracy jako konsultant przy jego budowie.

Centralna hala Gants Hill wyróżnia się sklepieniami w kształcie beczki, podobnymi do tych z moskiewskiej stacji Elektrozawodskaja, co dało jej przydomek "Moskiewska Sala".

Bądź na bieżąco! Wejdź na stronę główną RMF24.pl

Inspiracje zza żelaznej kurtyny

Na pierwszy rzut oka Gants Hill nie wyróżnia się niczym szczególnym - z powierzchni nie widać, jak niezwykłe wnętrze kryje się pod ziemią. To właśnie tam, kilka metrów pod powierzchnią, czeka na pasażerów prawdziwa niespodzianka - architektoniczny ukłon w stronę rosyjskiej szkoły projektowania.

Za projekt stacji odpowiadał wybitny modernista Charles Holden, znany z budowy londyńskiego metra. Inspiracji do stworzenia Gants Hill nie szukał jednak w brytyjskiej tradycji, lecz... w Moskwie. Jak do tego doszło? Holden był konsultantem przy projektowaniu moskiewskiego metra. Po powrocie do Londynu postanowił przenieść do brytyjskiej stolicy nieco rosyjskiego splendoru.

"Moskiewska Sala" w sercu Londynu

Centralna hala stacji Gants Hill zachwyca sklepieniami w kształcie beczki, które do złudzenia przypominają te z moskiewskiej stacji Elektrozawodskaja. To właśnie przez te podobieństwa zyskała przydomek "Moskiewska Sala". Wnętrze emanuje majestatem i elegancją, a jednocześnie nie przytłacza - zamiast typowej dla metra ciasnoty, pasażerowie mogą cieszyć się przestrzenią i światłem.

Prace nad budową Gants Hill rozpoczęły się jeszcze w latach 30. XX wieku, ale historia nie obeszła się ze stacją łaskawie. II wojna światowa spowodowała poważne opóźnienia, a sama stacja została tymczasowo przekształcona w schron przeciwlotniczy. Ostatecznie Gants Hill otwarto dopiero 14 grudnia 1947 roku.

Budowa stacji Gants Hill na zdjęciu archiwalnym z października 1947 roku / mediadrumimages/TopFoto/Media Drum / East News

Metro - historia, która wciąż inspiruje

Gants Hill to tylko jedna z wielu niezwykłych stacji, które składają się na historię londyńskiego metra. Przypomnijmy, że London Underground - potocznie zwane "the Tube" - to najstarsza na świecie podziemna kolej pasażerska, uruchomiona 10 stycznia 1863 roku. Dziś liczy aż 272 stacje i każdego dnia przewozi miliony pasażerów.

Warto dodać, że w Londynie nie brakuje także innych nietypowych stacji. Marlborough Road na północy miasta, otwarta w 1868 roku i zamknięta w 1939, została nawet przekształcona w chińską restaurację, gdzie - jak głosi legenda - "pałeczki grzechotały od przejeżdżających pociągów".