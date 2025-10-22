Londyńska stacja metra inspirowana Rosją? To nie żart! Gants Hill zachwyca odwiedzających swoim niezwykłym wnętrzem, które mogłoby śmiało konkurować z najpiękniejszymi stacjami Moskwy. Jak powstało to architektoniczne cudo i dlaczego zyskało przydomek "Moskiewska Sala"? "The Sun" przypomina fascynującą historię jednej z najbardziej niezwykłych stacji londyńskiego metra.
- Gants Hill to stacja metra w Londynie, która swoim wnętrzem nawiązuje do rosyjskiej architektury, przypominając stacje moskiewskiego metra.
- Projekt stworzył Charles Holden, który inspirował się moskiewskim metrem po pracy jako konsultant przy jego budowie.
- Centralna hala Gants Hill wyróżnia się sklepieniami w kształcie beczki, podobnymi do tych z moskiewskiej stacji Elektrozawodskaja, co dało jej przydomek "Moskiewska Sala".
Na pierwszy rzut oka Gants Hill nie wyróżnia się niczym szczególnym - z powierzchni nie widać, jak niezwykłe wnętrze kryje się pod ziemią. To właśnie tam, kilka metrów pod powierzchnią, czeka na pasażerów prawdziwa niespodzianka - architektoniczny ukłon w stronę rosyjskiej szkoły projektowania.
Za projekt stacji odpowiadał wybitny modernista Charles Holden, znany z budowy londyńskiego metra. Inspiracji do stworzenia Gants Hill nie szukał jednak w brytyjskiej tradycji, lecz... w Moskwie. Jak do tego doszło? Holden był konsultantem przy projektowaniu moskiewskiego metra. Po powrocie do Londynu postanowił przenieść do brytyjskiej stolicy nieco rosyjskiego splendoru.
Centralna hala stacji Gants Hill zachwyca sklepieniami w kształcie beczki, które do złudzenia przypominają te z moskiewskiej stacji Elektrozawodskaja. To właśnie przez te podobieństwa zyskała przydomek "Moskiewska Sala". Wnętrze emanuje majestatem i elegancją, a jednocześnie nie przytłacza - zamiast typowej dla metra ciasnoty, pasażerowie mogą cieszyć się przestrzenią i światłem.
Prace nad budową Gants Hill rozpoczęły się jeszcze w latach 30. XX wieku, ale historia nie obeszła się ze stacją łaskawie. II wojna światowa spowodowała poważne opóźnienia, a sama stacja została tymczasowo przekształcona w schron przeciwlotniczy. Ostatecznie Gants Hill otwarto dopiero 14 grudnia 1947 roku.
Gants Hill to tylko jedna z wielu niezwykłych stacji, które składają się na historię londyńskiego metra. Przypomnijmy, że London Underground - potocznie zwane "the Tube" - to najstarsza na świecie podziemna kolej pasażerska, uruchomiona 10 stycznia 1863 roku. Dziś liczy aż 272 stacje i każdego dnia przewozi miliony pasażerów.
Warto dodać, że w Londynie nie brakuje także innych nietypowych stacji. Marlborough Road na północy miasta, otwarta w 1868 roku i zamknięta w 1939, została nawet przekształcona w chińską restaurację, gdzie - jak głosi legenda - "pałeczki grzechotały od przejeżdżających pociągów".