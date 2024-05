Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Beata Szydło, była premier i kandydatka Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego. Na jaki wynik liczy w czerwcu? Co będzie dla niej sukcesem, a co porażką? Beatę Szydło poprosimy też o ocenę programu "Tarcza Wschód".

Beata Szydło / Marcin Suchmiel / RMF FM

W 2019 roku była premier zdobyła najwięcej głosów w Polsce w wyborach do Parlamentu Europejskiego - prawie 525 tysięcy. Na jaki wynik liczy w czerwcu? Co będzie dla niej sukcesem, a co porażką? Na czym Prawo i Sprawiedliwość opiera swoją kampanię wyborczą i czy to dobry kierunek?

Beatę Szydło zapytamy też o to, jak ocenia program "Tarczę Wschód" i rozwiązania proponowane przez rząd Donalda Tuska.

Na rozmowę Roberta Mazurka zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do portalu Interia.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!