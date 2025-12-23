Przed sądem w angielskim Swindon stanął mężczyzna oskarżony o 56 przestępstw seksualnych, w tym wielokrotny gwałt na własnej żonie. Przestępstwa miały trwać przez 13 lat. Przed sąd wezwano także pięciu innych mężczyzn w wieku od 31 do 61 lat, głównie mieszkańców Swindon. Są oni oskarżeni o przestępstwa seksualne wobec tej samej kobiety w tym gwałt, molestowanie i napaść.

Mężczyzna został oskarżony o 56 przestępstw seksualnych / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Przed sądem w Swindon stanął 49-letni Philip Young, oskarżony o 56 przestępstw seksualnych wobec swojej żony.

Zarzuty obejmują m.in. wielokrotny gwałt, podawanie substancji odurzających, podglądactwo oraz posiadanie nieprzyzwoitych zdjęć dzieci.

Philip Young był radnym Swindon z ramienia Partii Konserwatywnej w latach 2007-2010.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

49-letni Philip Young został oskarżony m.in. o podawanie żonie Joanne substancji odurzających i obezwładniających w celu odbycia czynności seksualnych, a także o podglądactwo, posiadanie "nieprzyzwoitych zdjęć dzieci" i drastycznych materiałów graficznych. Para obecnie jest po rozwodzie.

Mężczyzna przebywa w areszcie. Następna rozprawa ma się odbyć 23 stycznia.

Jak podał dziennik "Guardian", Young w latach 2007-2010 był radnym w radzie miejskiej Swindon z ramienia Partii Konserwatywnej.

Oprócz niego na wtorek wezwano do sądu pięciu innych mężczyzn w wieku od 31 do 61 lat, w większości mieszkańców Swindon, na których również ciążą zarzuty przestępstw seksualnych przeciwko Joanne Young. Oskarżeni są oni o różne czyny w tym m.in. gwałt, molestowanie seksualne i napaść.

Jak podała policja, kobieta zrzekła się przysługującego jej prawa do anonimowości.

Przestępstwa miały mieć miejsce w latach 2010-2023.