"Jesteśmy ugrupowaniem najbardziej euroentuzjastycznym, bo wiemy, jak Polska wyglądała 30 lat temu i wiemy, jak wygląda w tej chwili" - mówił w Poznaniu współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty. "Jeżeli ktoś nie widzi tej różnicy, jeżeli ktoś nie widzi szansy, jaką Polska dostała, powracając do rodziny krajów europejskich, to albo jest ślepy i nie chce tego widzieć, albo jest głupi, a głupiemu trudno te rzeczy tłumaczyć" – dodał.

Włodzimierz Czarzasty / Paweł Jaskółka / PAP

"Czuję się zagrożony pazernością kleru"

Włodzimierz Czarzasty wsparł w Poznaniu liderkę wielkopolskiej listy Lewicy do Parlamentu Europejskiego, obecną wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Joannę Scheuring-Wielgus. Przekonywał, że "to osoba, która zrobiła bardzo dużo dla państwa świeckiego w Polsce, bardzo dużo zrobiła dla kobiet".



Państwo świeckie jest naprawdę wielką sprawą. My - wcześniej czy później - doprowadzimy Polskę do takiego momentu, że wszyscy nie będziemy zagrożeni klerem. Bo ja nadal się czuję zagrożony pazernością kleru - dzień i noc - powiedział Czarzasty.

Włodzimierz Czarzasty i Joanna Scheuring-Wielgus / Fot. Paweł Jaskółka / PAP

"Nie ma innej możliwości, jak opowiadać się za silną UE"

Zdaniem Czarzastego, "w tej chwili mamy walkę dwóch światów". Jeden to jest świat tej Europy, za którą Lewica się opowiada - Europy bezpiecznej. Pomyślcie sobie państwo, co by było, gdyby Polska nie była w tej chwili w UE, do której zresztą Lewica Polskę wprowadziła. Europy bezpiecznej ze względu również na udział Polski w NATO - mówił w Poznaniu wicemarszałek Sejmu. Pomyślcie państwo, co by było, gdyby Aleksander Kwaśniewski nie podpisał umowy natowskiej - dodał.

Według Czarzastego, jest też "druga wizja UE, a właściwie jej braku". Tę wizję prezentują w Polsce Konfederacja i PiS - ocenił polityk.

Wicemarszałek Sejmu przekonywał, że dalsza integracja UE jest konieczna, także ze względu na sytuację za wschodnią granicą Polski, wojnę w Ukrainie. "Wspólne działanie i przygotowanie się do pomocy Ukrainie i do obrony, nie daj Boże tego, gdyby Rosja spróbowała zaatakować państwa NATO, w tym Polskę i państwa UE, są bardzo ważne. Nie ma innej możliwości, jak współpracować i opowiadać się za silną Unią Europejską - powiedział polityk.

Albo jesteśmy zintegrowaną Unią Europejską, odporną na ataki, zmobilizowaną w pracy, albo jesteśmy pojedynczymi państwami, które w zglobalizowanym w tej chwili w świecie nic nie mogą - podsumował Czarzasty.

Wybory do europarlamentu coraz bliżej

W dniach 6-9 czerwca w państwach Unii Europejskiej odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. W wybranych zostanie 720 europosłów na 5-letnią kadencję.

W Polsce do urn pójdziemy 9 czerwca. Wybierzemy 53 europosłów. Państwa Unii Europejskiej mogą mieć w Parlamencie Europejskim od 6 do 96 posłów.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego Polska podzielona jest na 13 okręgów wyborczych. W podziale mandatów będą brały udział komitety wyborcze, które w skali kraju przekroczą 5 procent.