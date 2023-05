​Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska. Z naszym gościem porozmawiamy o tym, czy cała opozycja powinna wziąć udział w marszu 4 czerwca.

Anna Maria Żukowska / Piotr Szydłowski / RMF FM

Czy zakaz rejestracji samochodów elektrycznych po 2035 r. to dobry pomysł? Co powinien jeść wyborca Lewicy? To kolejne pytania, które Robert Mazurek zada swojemu gościowi.

Zapraszamy o godz. 08:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, portalu Interia.pl i do naszych kanałów społecznościowych!