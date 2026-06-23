Czy stoimy u progu odzieżowej rewolucji? Chińscy naukowcy opracowali niezwykłą "syntetyczną bawełnę", która automatycznie dopasowuje się do temperatury otoczenia. Nowy, ultralekki materiał nie tylko grzeje znacznie lepiej niż naturalne włókna w mroźne dni, ale jest też całkowicie wodoodporny i nie traci swoich właściwości nawet po wielokrotnym praniu. To technologia, która już wkrótce może całkowicie odmienić nasze zimowe i sportowe garderoby.

Powstała sztuczna bawełna; zdaniem badaczy - lepsza od prawdziwej / Shutterstock

Chińscy naukowcy stworzyli ultralekki, elastyczny materiał inspirowany puszystą bawełną, który lepiej chroni przed zimnem niż tradycyjna bawełna i syntetyki.

Nowy materiał automatycznie reguluje temperaturę - zatrzymuje ciepło w zimnie, a zapobiega przegrzewaniu w cieple.

Jest wodoodporny i wytrzymały - nie chłonie wilgoci i zachowuje właściwości nawet po 20 praniach.

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Zespół badawczy, czerpiąc inspirację z puszystej struktury bawełny, stworzył ultralekki i elastyczny materiał z syntetycznych włókien. Jak wyjaśnia Quan Shi, współautor projektu, "zainspirowani puszystą strukturą bawełny, stworzyliśmy nowy materiał, który jest ultralekki i elastyczny. W chłodzie zapewnia lepszą ochronę przed zimnem niż bawełna czy dostępne komercyjnie syntetyczne materiały izolacyjne, a jednocześnie zapobiega przegrzewaniu się w temperaturze pokojowej".

Początkowo naukowcy planowali poprawić właściwości naturalnych włókien poprzez pokrycie ich substancjami zmiennofazowymi, które mogą magazynować i uwalniać ciepło w zależności od temperatury. Jednak takie rozwiązanie sprawiało, że tkanina stawała się sztywna, a substancje mogły wyciekać. Ostatecznie badacze zdecydowali się na syntetyczne włókna pokryte mikroskopijnymi kapsułkami ze zmiennofazową substancją, co pozwoliło zachować elastyczność i puszystość materiału.

Wyjątkowe właściwości nowej tkaniny

Nowatorski materiał może przyjmować formę zarówno puszystych kulek przypominających klasyczną bawełnę, jak i tradycyjnej tkaniny. Testy laboratoryjne wykazały, że nowa tkanina nie pochłania pary wodnej ani kropel wody nawet w wilgotnym środowisku, podczas gdy tradycyjna bawełna chłonie oba rodzaje wilgoci. Dodatkowo, materiał zachowuje wytrzymałość i elastyczność nawet po wielokrotnym zginaniu i poruszaniu.

Jedną z najważniejszych cech syntetycznej bawełny jest jej zdolność do automatycznego przełączania się między zatrzymywaniem a uwalnianiem ciepła w zależności od temperatury otoczenia. W niskich temperaturach, na przykład przy minus 25 stopniach Celsjusza, materiał utrzymywał owiniętą nim dłoń w znacznie wyższej temperaturze niż tkanina bawełniana o tej samej grubości. Natomiast w temperaturze pokojowej nowy materiał pozwalał nieco lepiej odprowadzać ciepło niż jego naturalny odpowiednik.

Trwałość i potencjał zastosowań

Syntetyczna bawełna wykazuje także imponującą trwałość. Próbki materiału poddane aż dwudziestu cyklom prania nie traciły włókien, odzyskiwały pierwotną puszystość i zachowywały aż 97 procent zdolności zatrzymywania ciepła. Tak wysoka odporność na pranie i użytkowanie sprawia, że nowy materiał może znaleźć szerokie zastosowanie w produkcji odzieży, szczególnie tej przeznaczonej do noszenia w ekstremalnych warunkach klimatycznych.

Według naukowców, wyniki dotychczasowych badań potwierdzają, że syntetyczna tkanina inspirowana bawełną może w przyszłości zrewolucjonizować rynek odzieżowy. Oczekuje się, że nowy materiał znajdzie zastosowanie nie tylko w ubraniach zimowych, ale także w sportowej odzieży technicznej i specjalistycznych tekstyliach, gdzie liczy się zarówno komfort, jak i skuteczna ochrona przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.