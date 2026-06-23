Seul deklaruje wsparcie dla żołnierzy z Korei Północnej, którzy walczyli po stronie Rosji i trafili do ukraińskiej niewoli. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Korei Południowej poinformowało we wtorek, że wszyscy północnokoreańscy jeńcy wojenni, jeśli wyrażą taką wolę, będą mogli osiedlić się w Korei Południowej.

Zdjęcie udostępnione przez Ukraińców, na którym widać północnokoreańskiego żołnierza walczącego po stronie Rosji / Rex Features/EyePress News/Shutterstock / East News

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Według stanowiska władz w Seulu, które cytuje Reuters, żaden z pojmanych żołnierzy nie powinien zostać odesłany do Rosji ani do Korei Północnej wbrew swojej woli.

Południowokoreański rząd podkreśla, że decyzja o dalszym losie jeńców powinna uwzględniać ich indywidualne wybory i prawa.

30 czerwca w stolicy Korei Południowej odbędą się rozmowy południowokoreańskich i ukraińskich ministrów.

Korea Północna od dłuższego czasu angażuje się po stronie Rosji w wojnie przeciwko Ukrainie. Oprócz dostaw amunicji, pocisków artyleryjskich i rakiet, Pjongjang wysłał również tysiące żołnierzy, którzy mieli wspierać rosyjskie działania wojskowe, głównie w obwodzie kurskim.

Część północnokoreańskich wojskowych została zabita lub dostała się do niewoli.