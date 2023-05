O połowę więcej miejsc w liceach i technikach muszą w tym roku przygotować samorządy. Do szkół ponadpodstawowych trafi kolejny zwyżkowy rocznik, bo podstawówki kończą właśnie ci uczniowie, którzy do klas pierwszych poszli w wieku 6 lat. Już wiadomo, że plany lekcji będzie wyjątkowo trudno ułożyć.

Rekrutacja do szkoły ponadpodstawowej - zdjęcie ilustracyjne / Wojciech Pacewicz / PAP

Tegoroczny nabór do szkół ponadpodstawowych jest sporym wyzwaniem dla wszystkich - zarówno uczniów i ich rodziców, jak również dla samorządu i dyrektorów poszczególnych placówek. Wszystko za sprawą reformy oświaty, w wyniku której, część 6-latków obowiązkowo rozpoczęła naukę w szkołach podstawowych. Sytuacja sprzed wielu lat spowodowała, że dziś do klas I szkół ponadpodstawowych rekrutować się będzie łącznie 1,5 rocznika uczniów. Co za tym idzie placówki będą musiały przyjąć o wiele więcej osób niż standardowo.

Szczecin przygotowywał się do tego momentu od wielu lat. Wspólnie z dyrektorami naszych szkół analizowaliśmy wszelkie opcje, które pozwoliłby na pomieszczenie uczniów - mówi Lidia Rogaś, zastępca prezydenta Szczecina. Z całą pewnością nie było to łatwe zadanie, jednak jestem przekonana, że wspólnymi siłami wypracowaliśmy optymalne rozwiązanie.

W tym roku na potrzeby rekrutacji w prowadzonych przez samorząd liceach ogólnokształcących dla młodzieży, technikach i branżowych szkołach I stopnia przygotowanych zostało na rok szkolny 2023/2024 łącznie 6000 miejsc.

Jak pokazują przeprowadzone symulacje, powinno to zabezpieczyć miejsca dla tegorocznych kandydatów. Szacujemy, że 5100 miejsc będzie przeznaczonych dla uczniów ze Szczecina, pozostałe dla młodzieży z okolicznych gmin - dodaje Iwona Potrykus, dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin. Niestety, należy mieć świadomość, że zwiększona liczba uczniów w rekrutacji może przełożyć się również na wydłużenie czasu pracy szkół, czy też zwiększenie liczebności poszczególnych klas.

W tym roku absolwenci szkół podstawowych mogą między innymi ubiegać się o miejsce w jednym z 18 szczecińskich liceów ogólnokształcących. Placówki, dla których organem prowadzącym jest gmina, przygotowały szeroką ofertę klas i profili, dzięki której uczniowie będą mogli rozwijać swoje talenty i zainteresowania.

Kandydaci mają prawo do wyboru maksymalnie 3 szkół, w których mogą wskazać dowolną liczbę klas. Nie bez znaczenia pozostaje również kolejność, w której wpisane zostaną poszczególne placówki i oddziały. Na pierwszym miejscu powinna znaleźć się ta szkoła i ta klasa, w której uczeń najbardziej chciałby się uczyć.

Jednak samo wypełnienie wniosku w wersji elektronicznej nie wystarczy. Po dokonaniu formalności w systemie rekrutacyjnym, podanie należy wydrukować, podpisać (zarówno uczeń, jak i jego rodzice lub opiekunowie), a następnie złożyć komplet dokumentów w tradycyjnej, papierowej wersji w szkole, którą umieścili na pierwszym miejscu swojej listy.

Podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych pod uwagę będą brane m.in. wyniki egzaminu ósmoklasisty, ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem oraz szczególne osiągnięcia ucznia i jego aktywność społeczna realizowana w formie wolontariatu. Bardzo ważne będą również oceny z języka polskiego, matematyki oraz dwóch z dwóch przedmiotów, które dyrektor danej szkoły ponadpodstawowej będzie brał pod uwagę przy rekrutacji do poszczególnych klas.

W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów wymagających szczególnych predyspozycji ucznia (na przykład klasy dwujęzyczne lub sportowe) bardzo ważne będą także wyniki uzyskane z tzw. sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

Zgodnie z harmonogramem, rekrutacja do szkół ponadpodstawowych rozpoczyna się we wtorek 9 maja. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych lub integracyjnych w liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia, na złożenie wymaganych dokumentów będą mieć czas do 16 czerwca br.

Z kolei absolwenci szkół podstawowych, którzy wybiorą oddziały dwujęzyczne, wstępne, sportowe oraz mistrzostwa sportowego muszą pamiętać, że ostateczny termin złożenia dokumentów upływa już 31 maja 2023 r.

Następnie, wszyscy kandydaci będą zobowiązani do uzupełnienia swojego wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Czas na dopełnienie tych formalności przypadnie od 23 czerwca do 10 lipca br. Co istotne, w tym terminie będzie istniała również możliwość dokonania zmiany wybranych przez kandydata szkół i oddziałów.

Ostateczne wyniki tegorocznego naboru do szkół poznamy 21 lipca 2023 r.