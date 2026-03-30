"Wprowadziliśmy ustawę o ochronie ludności i obronie cywilnej - poprzedni rząd tą ustawę zlikwidował. Odbudowujemy zarówno kwestię dotyczące szkolenia, systemów alarmowych i umiejętności reagowania, jak i budowy obiektów ochronnych. Z budżetu MON w tym roku przekazujemy 5,5 miliarda złotych na realizację tych zadań" - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceszef MON Stanisław Wziątek. Podkreślił, że resort obrony zakłada, że armia Wojska Polska docelowo będzie liczyła 500 tysięcy żołnierzy.