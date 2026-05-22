Al Nassr mistrzem Arabii Saudyjskiej. Cristiano Ronaldo poprowadził klub z Rijadu do tytułu. Portugalski gwiazdor zdobył dwie bramki w wygranym 4:1 meczu z Damac Chamis Muszajt.

Cristiano Ronaldo z pucharem za mistrzostwo / STRINGER / PAP/EPA

Al Nassr przystępowało do meczu z Damac z przewagą dwóch punktów nad Al Hilal, z którym w poprzedniej kolejce zremisowało 1:1, co opóźniło świętowanie sukcesu przez drużynę, w której występuje Ronaldo.

Pierwsze bramki dla Al Nassr w starciu z Damac zdobyli Senegalczyk Sadio Mane i Francuz Kingsley Coman. W 58. minucie rzut karny dla gości wykorzystał Gwinejczyk Morlaye Sylla. Później dwa gole, w tym jednego z rzutu wolnego, strzelił Cristiano Ronaldo, który ma już na koncie 973 trafienia w karierze. Portugalczyk w 87. min został zmieniony i wzruszony opuścił boisko.