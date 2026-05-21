Policja na włoskiej wyspie Stromboli przerwała imprezę z udziałem Micka Jaggera, ponieważ odbywała się w środę, kiedy obowiązuje zakaz odtwarzania muzyki - informuje "The Guardian". Całą sytuację nagłośnił lokalny księgarz w mediach społecznościowych.

Impreza z Mickiem Jaggerem na włoskiej Stromboli przerwana

Lider The Rolling Stones świętował zakończenie zdjęć do filmu "Three Incestuous Sisters", w którym zagrał obok takich gwiazd jak Isabella Rossellini czy Dakota Johnson.

82-letni Mick Jagger przebywał na Stromboli w związku z realizacją filmu "Three Incestuous Sisters" ("Trzy kazirodcze siostry") w reżyserii Alice Rohrwacher. Artysta nie tylko uczestniczył w produkcji, ale również wcielił się w jedną z ról.

W środowy wieczór Jagger świętował zakończenie zdjęć w lokalnej knajpce razem z innymi gwiazdami filmu - wśród nich byli m.in. Josh O'Connor, Jessie Buckley, Saoirse Ronan, Dakota Johnson oraz Isabella Rossellini.

Według włoskich mediów muzykę odtwarzano z niewielkiego głośnika i nie była ona szczególnie uciążliwa. Mimo to mieszkańcy wyspy złożyli skargę, po której na miejsce przyjechała policja. Funkcjonariusze poprosili o zakończenie imprezy przed północą, powołując się na obowiązujące przepisy zakazujące odtwarzania w środę muzyki. Uczestnicy imprezy, choć niechętnie, dostosowali się do zaleceń.

Krytyka po przerwaniu imprezy z Mickiem Jaggerem

Incydent wywołał na wyspie dyskusję. Część mieszkańców i lokalnych działaczy uznała interwencję za przesadną, zwłaszcza że obecność międzynarodowej ekipy filmowej przyniosła Stromboli duży rozgłos.

Krytycznie do sytuacji odniosła się Rosa Oliva, przewodnicząca stowarzyszenia Pro Loco Amo Stromboli, promującego zrównoważoną turystykę i ochronę środowiska. Jej zdaniem wyspa, zamiast wykorzystywać zainteresowanie mediów i turystów, "jest karana w momentach, gdy zyskuje rozgłos".

Wyspa o międzynarodowym znaczeniu, taka jak nasza, zasługuje na godne zarządzanie administracyjne, zdolne do zapobiegania problemom i zachęcania do dialogu między lokalnymi społecznościami, zamiast uciekania się do represyjnych interwencji - podkreśliła w rozmowie z włoskimi mediami.

Dodała również, że od lokalnych władz można było oczekiwać "powitania gości i podziękowania za ich wkład w gospodarkę Wysp Liparyjskich", przypominając, że Stromboli żyje głównie z turystyki.

Ekipa filmowa opuściła wyspę w czwartek. Mick Jagger, który w filmie gra latarnika, odleciał prywatnym helikopterem wraz z Joshem O'Connorem.

Film "Three Incestuous Sisters" powstaje na podstawie bestsellerowej powieści Audrey Niffenegger. Reżyserka Alice Rohrwacher należy obecnie do najbardziej cenionych włoskich twórczyń filmowych. Międzynarodowe uznanie przyniosły jej m.in. filmy "Szczęśliwy Lazzaro" oraz "La Chimera".