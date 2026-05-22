Dr ​Łukasz Jankowski został ponownie wybrany na prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej. Wybory odbyły się w nocy z czwartku na piątek podczas Krajowego Zjazdu Lekarzy w Jachrance pod Warszawą. Głosowanie początkowo zostało zakłócone przez prawdopodobny cyberatak.

Dr Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej / Pawel Wodzynski / East News

Wybrano prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej

Dr Łukasz Jankowski Otrzymał 266 głosów wobec 193 głosów oddanych przez delegatów na jego kontrkandydata, dra Tadeusza Urbana.

Zwycięzca wyborów jest najmłodszym w historii prezesem NRL, urodził się w 1987 r. Wcześniej pełnił funkcję prezesa ORL w Warszawie, jest specjalistą nefrologii.

Dr Urban - kontrkandydat dra Jankowskiego - jest ginekologiem i położnikiem, który przez dwie kadencje stał na czele Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, obecnie jest jej wiceprezesem. Kieruje Oddziałem Położnictwa i Ginekologii w Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu.

Z kolei Naczelnym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej został Jacek Opinc.



Mogło dojść do cyberataku

Głosowanie nie odbyło się jednak bez problemów. Wiele wskazuje na to, że doszło do cyberataku na systemy do głosowania.

Służby zostały powiadomione o prawdopodobnym incydencie z cyberatakiem na systemy do głosowania w Naczelnej Izbie Lekarskiej - poinformowała w czwartek Iwona Kania, zastępca rzecznika prasowego NIL.

Iwona Kania powiedziała, że pomimo awarii, którą wykryto podczas pierwszych głosowań w sprawach proceduralnych, zjazd przebiega zgodnie z wcześniej przyjętym planem.

Procedury wyboru

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ta sama osoba może pełnić funkcję prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej maksymalnie przez dwie następujące po sobie kadencje. Wyboru prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej dokonują delegaci Krajowego Zjazdu Lekarzy w głosowaniu tajnym. Wybory władz na czteroletnią kadencję Naczelnej Izby Lekarskiej były kulminacyjnym punktem trzydniowego zjazdu lekarzy.

Naczelna Izba Lekarska to samorząd lekarzy i lekarzy dentystów utworzony w 1921 r. W PRL nie działał, powrócił w 1989 r. Samorząd działa na podstawie ustawy z 2009 r. o izbach lekarskich. Do jego zadań należy m.in. prowadzenie postępowań w zakresie odpowiedzialności zawodowej lekarzy przez Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Sąd Lekarski; przyznawanie prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty i prowadzenie ich rejestrów; ustanawianie obowiązujących lekarzy i lekarzy dentystów zasad etyki i dbanie ich przestrzeganie.