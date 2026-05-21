W związku z sukcesem wyborczym obecnego Prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem, oraz naszymi relacjami z nim, z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5000 żołnierzy - oznajmił w czwartek prezydent USA Donald Trump. Jednocześnie amerykański przywódca nie ujawnił szczegółów tej decyzji.

Amerykański przywódca decyzje o wzmocnieniu obecności Polski obecnością amerykańskich żołnierzy obwieścił w zamieszczonym poście na portalu Truth Social.

Trump: USA wyśle do Polski dodatkowo 5 tys. żołnierzy

Reuters, cytujący Donalda Trumpa, zwraca uwagę na to, że komunikat amerykańskiego przywódcy pojawia się zaledwie dwa dni po tym, jak wiceprezydent USA J.D. Vance poinformował dziennikarzy, że wysłanie wojsk amerykańskich do Polski zostało opóźnione.

Poinformowała także, że w piątek Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4 tys. amerykańskich żołnierzy do Polski. Z kolei CNN podał, że decyzja szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha o wstrzymaniu planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej była częścią serii ruchów mających zredukować liczbę sił USA w Europie. 1 maja Pentagon zapowiedział wycofanie 5 tys. żołnierzy z Niemiec.

Na decyzję Trumpa zareagował republikański kongresmen Don Bacon. "To jest to dobra wiadomość dla Polski - naszych bałtyckich sojuszników. Cieszę się, że prezydent uchylił decyzję sekretarza obrony o wycofaniu brygady z Polski. Polska realizuje swoje obietnice i zasługuje na naszą bliską współpracę" - skomentował.