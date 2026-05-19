"Stany Zjednoczone do tej pory moim zdaniem chroniły Polskę, krytykowały raczej Niemcy. Teraz stwierdziły, że tego nie będą robić. Myślę, że decyzja USA to efekt działania naszego rządu" - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Jacek Czaputowicz, były minister spraw zagranicznych. W ten sposób odniósł się do kwestii obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce w kontekście komunikatu Pentagonu, który zapowiedział proces redukcji kontyngentów USA. Podkreślił także, że "jesteśmy pogubieni w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi".

Były minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz w Popołudniowej rozmowie w RMF FM komentował kwestię relacji polsko-amerykańskich w kontekście ostatnich zapowiedzi Pentagonu o redukcji kontyngentów USA w Europie, w tym także w Polsce. Jak informowaliśmy wcześniej generał Christopher LaNeve - dowódca sił lądowych Stanów Zjednoczonych - poinformował o anulowaniu planowanego wysłania pancernej brygadowej grupy bojowej (ABCT) do Polski.

Są głosy, że to jest reakcja na słowa premiera Donalda Tuska, który ostatnio pouczał Stany Zjednoczone, że mają prowadzić rozważną politykę wobec Iranu. Moim zdaniem Stany Zjednoczone do tej pory chroniły Polskę, krytykowały raczej Niemcy, a teraz też ze względu na dobre stosunki na przykład z prezydentem, stwierdziły, że tego nie będą robić - stwierdził, podkreślając, że sporo winy za ten stan rzeczy leży po polskiej. stronie.

Dodał, że w jego opinii "z perspektywy Stanów Zjednoczonych Polska nie jest już strategicznym sojusznikiem USA".

Bo my odpowiadamy negatywnie na różne oczekiwania i prośby (Amerykanów - red.) Na przykład wstąpienie do Rady Pokoju w sprawie Strefy Gazy, - żeśmy to obśmieli. Rozmieszczenie baterii Patriot w jednym z państw arabskich dla obrony przed atakami. Odpowiedzieliśmy negatywnie na te słowa krytyki, że nie będziemy "podbierać" żołnierzy niemieckich. Stany Zjednoczone oczekują Sojuszu, to znaczy też jakiejś wspólnej polityki - wskazał.